Показывают ли венгерские данные о вакцинации, что российская вакцина "Спутник-V" наиболее эффективная?

"(...) 25 апреля венгерские власти опубликовали сравнительные данные об используемых в их стране вакцинах. Их результат очевиден: разработанная НИИ Гамалеи российская вакцина "Спутник-V" - лучшая, у нее самый низкий уровень смертности и самый низкий уровень повторного заражения", - пишет журналист Le Figaro Станислас Пойе.

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - суверенный фонд, созданный государством для инвестирования в ключевые сектора российской экономики - сразу же приветствовал эту таблицу, - говорится в статье. "Венгерские данные показывают, что после использования "Спутника V" в 20-32 раза меньше случаев смерти и в два-шесть раз меньше случаев заражения COVID-19 на 100 тысяч прививок, чем от мРНК-вакцин, применяемых в Венгрии", - отметили в РФПИ.

Эти данные побудили Гергеля Гуляша, главу администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, 22 апреля заявить: "Sinopharm лучше Pfizer, а "Спутник" лучше всех".

"(...) В Венгрии высказывалось немало мнений, направленных против этих цифр. Тамаш Ференци, венгерский биостатистик и доцент Обудского университета, в беседе с Le Figaro вышел из себя: "Эта таблица вызывает чувство стыда, и я надеюсь, что в подобной компиляции данных участвовали только политики, а не венгерская фармацевтическая промышленность".

"На самом деле, опубликованная правительством таблица просто приводит цифры, не объясняя, откуда они берутся и что они представляют. На сегодняшний день в Венгрии было привито 1105600 доз "Спутника V" (или 6% от общей доли вакцин), но правительственные данные не указывают подробностей кампании вакцинации, что является важной информацией для того, чтобы судить об эффективности вакцины", - комментирует автор статьи.

"Методика расчета данных в таблице не ясна, неизвестно, какие вакцинированные возрастные группы были обследованы, у кого из вакцинированных, например, было какое-то основное заболевание", - резюмирует Тамаш Ференци.

Такое же замечание делает Венгерская медицинская палата: "Методика лечения неизвестна, (...) состояние здоровья вакцинированных различными вакцинами разное, временное распределение прививок разное, и лечение не принимает во внимание разный возраст каждого вакцинированного. Таким образом, данные не поддаются сопоставлению и не позволяют сделать более глубокие выводы".

"Есть несколько причин, по которым вакцина Pfizer имеет самый высокий уровень смертности. Во-первых, давность ее применения: Pfizer - первая вакцина, которую начали использовать в Венгрии (26 декабря по сравнению с 11 февраля для "Спутника V"). На деле, чем больше времени проходит, тем больше шансов заразиться болезнью", - рассуждает журналист.

"Но главная причина в другом. Фактически вакцина Pfizer чаще всего используется среди пожилых людей и, следовательно, речь идет о самой высокой смертности. Венгрия запустила кампанию вакцинации 26 декабря 2020 года, начав с самых пожилых граждан. Даже сегодня на правительственном сайте указано, что вакцина Pfizer используется в основном для людей старше 74 лет", - продолжает Пойе.

"Вакцина "Спутник V" была разрешена для людей старше 65 лет только с апреля. Кроме того, "Спутник V", согласно постановлениям правительства, запрещен людям с хроническими заболеваниями. Однако "проблема в том, что трудно найти человека старше 60 лет без хронических заболеваний", - отмечает один венгерский терапевт, с которым связалась газета Le Figaro.

"Именно поэтому на практике вакцинируют "Спутником V" более молодых людей. "Спутник V" получали в основном люди в возрасте от 30 до 50 лет", - указывает доктор Зиглер Вираг, другой терапевт, практикующий в Будапеште.

"Тем не менее, эффективность российской вакцины сама по себе не ставится под сомнение. "Технология и тип вакцины предполагают ее эффективность", - объясняет Le Figaro Жан-Даниэль Лельевр, профессор иммунологии и член Высшего управления здравоохранения (HAS). Однако информации по этому поводу недостаточно. "У нас мало сведений, нет общения в международном масштабе, - продолжает профессор Лельевр. - Всего два небольших испытания ни одного против вариантов".