Полностью охваченный Covid-19 Нью-Дели задыхается от нехватки кислорода

"(...) В воскресенье, 2 мая, детская больница Rainbow Children?s Hospital забила тревогу в Twitter. Директор детской больницы сказал, что в понедельник у него закончится запас кислорода, и это ставит под угрозу жизнь 30 новорожденных и детей. Как и для большинства руководителей медицинских центров в столице Индии, гонка за кислород превратилась для него в ежедневную битву. Накануне в субботу в больнице Batra Hospital из-за нехватки кислорода скончались 12 пациентов, в том числе врач. Каждый день на грузовых самолетах, наполненных кислородными генераторами и респираторами, прибывает обещанная международным сообществом помощь, но требуется некоторое время, чтобы привезти ее в столицу и крупные города страны. Индия вот-вот преодолеет отметку в 20 млн зараженных, она уже превысила отметку в 200 тыс. смертей", - пишет корреспондент Le Monde в Нью-Дели Софи Ландрен.

"Тем временем Нью-Дели задыхается. Одни люди бегают по улицам в поисках кислородных баллонов. Другие отчаянно ищут койку в больнице. Переполненные из-за наплыва пациентов лечебные учреждения вынуждены вывешивать на двери объявления о нехватке кислорода, чтобы отвадить новых пациентов. Власти решили продлить карантин до 10 мая", - говорится в статье.

"(...) Снижение деловой активности из-за карантина и погодные условия должны были бы способствовать созданию пригодного для дыхания воздуха, однако повсюду просачивается и собирается на балконах и окнах черная пыль. Это разносимый ветром пепел костров, в которых сжигают тела жертв эпидемии, ", - отмечает журналистка.

"(...) Все более редкие газеты напоминают, что индийские журналисты находятся на передовой: с начала эпидемии 150 из них умерли от Covid-19. Их имена, как и имена других жертв, чередой проходят в Twitter. Социальная сеть, которую так любит премьер-министр Индии Нарендра Моди, превратилась в настоящий журнал смерти. Он включает имена пропавших без вести, деятелей культуры, писателей, актеров, политиков, журналистов и неизвестных людей, которым хотят воздать должное их родственники, дабы засвидетельствовать несправедливость этой внезапно нагрянувшей эпидемии. Twitter также является средоточием соболезнований и сигналов SOS, запущенных незнакомцами и больницами, чтобы помочь найти койку, кислород, плазму, лекарства", - описывает автор статьи.

"С каждым днем удлиняются очереди перед аптеками, единственными заведениями, открытыми наряду с продуктовыми магазинами. Клиентов держат на расстоянии, за веревками, натянутыми перед входом, их просят сделать заказ снаружи и не платить наличными", - указывает Ландрен.

"Множество голодных животных - собак, кошек, обезьян, коров - бродят по паркам и улицам, они лишились еды после закрытия ресторанов и карантина населения, которое обычно приносит им остатки еды, фрукты и овощи. По жилым кварталам разъезжают авторикши, на их крышах установлены громкоговорители, по ним передают инструкции по технике безопасности и просят жителей оставаться дома", - пишет Le Monde.

"(...) В воздухе витает так много болезни и смерти, что люди теперь боятся куда-то пойти, даже те, кому посчастливилось стать частью горстки индийцев, получивших две инъекции вакцины", - резюмирует в воскресенье, 2 мая ), в своей газетной колонке журналистка Indian Express Тавлин Сингх.