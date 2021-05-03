Марин Ле Пен считает, что санкции России в отношении Евросоюза - это "взаимность"

"(...) В эту субботу, 1 мая, Марин Ле Пен высказалась о том, что объявленные Россией против высокопоставленных должностных лиц Евросоюза санкции принимают "форму взаимности" после санкций ЕС против России, которые, по ее мнению, были "ошибкой", - пишет Ouest-france/.

"В пятницу Россия объявила о санкциях против высокопоставленных должностных лиц Евросоюза, включая председателя Европарламента, в ответ на санкции, введенные Брюсселем в марте на фоне возобновления напряженности в отношениях между Москвой и Западом", - говорится в статье.

"С того момента, как Евросоюз много лет назад ввел санкционные меры" против российских депутатов, вплоть до председателя российской Госдумы, трудно удивляться тому, что Россия в форме взаимности полагает, что лидеры ЕС также не имеют права приезжать на ее территорию", - заявила глава партии "Национальное объединение", возлагая венок к подножию статуи Жанны д'Арк в Париже.

"Россия не является источником решения о введении персональных санкций. Их источником является Евросоюз", и эти мартовские санкции ЕС являются "ошибкой", - сочла Марин Ле Пен, кандидат на президентских выборах 2022 года, получившая российский кредит в 2014 году и принятая президентом России Владимиром Путиным во время президентской кампании 2017 года", - отмечает издание.

"ЕС ввел несколько пакетов персональных санкций против российских должностных лиц, участвующих в судебных процессах против российского оппозиционера Алексея Навального или против тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека при подавлении протестов", - говорится в публикации.

Если бы Франция "имела отношения, не подпадающие под запреты ЕС, у нее наверняка была бы возможность обеспечить то, чтобы Навальный получил доступ к свободной защите, а также к медицинской помощи", - продолжила Марин Ле Пен, подчеркнув, что она "выступает за физическую неприкосновенность заключенных в любой стране".

"Отвечая на вопрос о возможном переизбрании Эммануэля Макрона президентом Французской республики, Марин Ле Пен заявила, что после "первого жёсткого срока" это приведет к "хаосу (который) станет абсолютно всеобщим", говорится далее.

(...) По мнению Марин Ле Пен, "все, что останется от мандата Эммануэля Макрона, это впечатление разобщенности, разрушения". "Мы только что пережили четыре года хаоса, разобщенности и раздробленности. Это мандат насилия и особенно в отношении французского народа", - сказала она.

"Я хочу быть президентом гражданского мира, национального объединения и национального союза. Еще многое предстоит сделать для того, чтобы вновь соткать то, что Эммануэль Макрон сознательно разрывал на протяжении четырех лет", - добавила кандидат на президентских выборах 2022 года.