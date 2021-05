3 мая 2021 г. Тим Шипман | The Sunday Times Путинские тролли нацеливаются на британские национальные газеты "На этой неделе Великобритания приступит к международным усилиям по борьбе с российской пропагандой после того, как новое исследование показало, что сеть российских троллей нацеливается на национальные газеты с целью распространения промосковских взглядов", - передает The Sunday Times. "Министр иностранных дел Доминик Рааб обвинил Россию в "исключительно плохом поведении" и заявил, что Великобритания вовлечена в "борьбу на истощение" с режимом Владимира Путина из-за фейковых новостей и дезинформации", - сообщается в статье. "Исследование, финансируемое Министерством иностранных дел Великобритании, показало, что пророссийские тролли размещают провокационные заявления в разделах онлайн-комментариев газет The Times, Daily Mail, The Sun и Daily Express, чтобы создать ложное впечатление, будто общественность поддерживает агрессию России в отношении Украины. Затем эти комментарии подхватываются российскими государственными СМИ как свидетельство того, что британское общество поддерживает Москву. Такие же атаки осуществляются в отношении ведущих СМИ в 14 других странах, включая членов G7 - Францию, Германию, Италию, Японию и США", - передает издание. "Исследование будет представлено на встрече министров иностранных дел стран G7 в Лондоне во вторник, на которой председательствует Рааб. Это первые подобные личные дипломатические переговоры за два года, и делегатов тестируют каждый день, чтобы обезопасить их от коронавируса", - отмечает The Sunday Times. "Ожидается, что министры иностранных дел стран G7, а также Индии, Австралии и Южной Африки согласятся создать новый альянс "быстрого реагирования", чтобы давать отпор попыткам России распространять фейковые новости и дезинформацию", - говорится в публикации. "Пророссийские тролли публикуют комментарии об Украине и других сферах как для того, чтобы повлиять на мнение здесь, так и для того, чтобы они были воспроизведены в российских СМИ. Это хороший пример борьбы на истощение, в которую мы вовлечены. Мы объединяем крупные державы для защиты открытых обществ", - пояснил Рааб. "Великобритания недавно определила Россию как наиболее серьезную угрозу для своей безопасности в рамках комплексного обзора обороны и безопасности. "В качестве одного из примеров мы видим дезинформацию, которую распространяют русские, наряду с их попытками использовать кибератаки. Мы знаем, что были кибератаки в отношении британских исследований вакцин против коронавируса. Мы связали их с Россией", - сказал Рааб. "Исследование, проведенное британским университетом, показывает, что тролли стремятся направить дискуссии на новостных сайтах в пользу России. Эти комментарии затем используются веб-сайтом-агрегатором InoSMI, входящим в сеть Russia Today, в качестве основы для новостей о западном общественном мнении. Затем история InoSMI воспроизводится в российских государственных СМИ и распространяется в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Эти фейковые истории также появляются на английском языке на News Front, веб-сайте, связанном с ФСБ, российской службой государственной безопасности, пришедшей на смену КГБ", - пишет The Sunday Times. 'По словам Рааба, усиленный механизм быстрого реагирования будет означать, что западные страны могут объединиться, чтобы "указать" на Россию и другие государства, "будь то дезинформация, кибератаки или другие вопиющие нарушения международного права". "Реальность в отношении России такова, что она ведет себя исключительно плохо, нарушая целый ряд международных правил, от использования "Новичка" на улицах Солсбери, а теперь в отношении Алексея Навального", российского оппозиционного лидера, который был отравлен, а затем заключен в тюрьму в России", заявил Рааб. (...) Источник: The Sunday Times