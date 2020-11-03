Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
4 ноября 2020 г.
3 ноября 2020 г.

Бйорн Штритцель | Bild

Главный подозреваемый в теракте в Вене объявлял о преступлении в Instagram

"По информации Bild, органы безопасности проверяют, запечатлен ли в закрытом на данный момент аккаунте Instagram, принадлежащем одному джихадисту из Вены, террорист, стрелявший по людям из автомата. Следователи считают это вероятным".

"На странице предполагаемый террорист позирует с автоматом Zastava M70, пистолетом и мачете. Венский стрелок тоже использовал подобный автомат, а также ручное огнестрельное оружие", - пишет немецкий таблоид.

"Он подписал фотографию словами: "Я даю байа амиру аль-муминину Абу Ибрагиму аль-Хашеми аль-Кураши". Это выражение является частью присяги на верность "халифу", на титул которого претендует "Абу Ибрагим" - лидер террористической группировки ИГИЛ*. Такое признание в верности часто записывается сторонниками организации перед терактами, чтобы затем ИГИЛ* могла взять на себя ответственность за эти деяния", - поясняет издание.

"Предполагаемый преступник опубликовал в день совершения преступления еще одну фотографию: из нескольких малокалиберных патронов, а также патронов, сильно напоминающих калибр 7.62x39мм, он выложил надпись Baqiyah - это слово является частью арабского высказывания Dawlatul al-Islam baqiyah wa tatamaddad ("Исламское государство"* уцелело и расширяется"). Среди сторонников ИГИЛ* восклицание Baqiyah пользуется большой популярностью, так как оно подчеркивает прочность организации после потери последнего находившегося под контролем ИГИЛ* населенного пункта весной 2019 года".

"Наконец, по информации Bild, утром в день совершения преступления предполагаемый стрелок отправил двум своим знакомым видео, на котором запечатлены эпизоды нападения на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo в 2015 году. (...) Является ли отправка видео лишь еще одним признанием в верности или же сигналом к началу действий, направленным двум соучастникам, то есть были ли оба получателя членами группы террористов, в настоящий момент проверяется следствием", - передает Bild.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ

Источник: Bild


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2020 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               