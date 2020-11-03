"(...) Кто бы ни победил на президентских выборах во вторник, 3 ноября 2020 года, американцам придется "пойти на сделку"с Ираном, флагманом шиитского мира. Потому что в этом состоит не только их интерес, но и все менее скрываемое желание", - пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

"Если 46-м президентом США станет демократ Джо Байден, то он вновь включит свою страну в ядерное соглашение с Ираном от 14 июля 2015 года", - говорится в статье.

"(...) Если переизберут Дональда Трампа, то он сохранит свою политику "максимального давления" на иранцев, и в то же время пойдет с ними на переговоры о заключении большой выгодной сделки (общей сделки). Во-первых, потому что он человек, который не любит войну. Во-вторых, переизбранный Трамп будет стремиться войти в историю как крупный специалист по заключению сделок. Он хочет преуспеть в достижении впечатляющих примирений: с Северной Кореей Ким Чен Ына, с Россией Путина, с муллами Тегерана", - рассуждает Жирар.

"Какими бы ни были результаты выборов, великая стратегическая задача республиканцев, за которыми теперь следуют демократы, состоит в том, чтобы подмять под себя Китай. С его нечестной торговой практикой, воровством технологий, морским экспансионизмом, стремлением заменить американского гегемона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Америка заинтересована в том, чтобы не допустить полного попадания Ирана на орбиту Китая, пока не стало слишком поздно", - утверждает автор статьи.

"(...) Американцы с обеих сторон готовы стать менее антииранскими. Они понимают, что израильско-иранский антагонизм не имеет под собой реальной исторической или географической основы и не продлится вечно. Они видят непримиримость суннитско-шиитского конфликта. Они постигают то, что иранский шиизм отказался от руководства суннитским миром, понимая, что он не сможет конкурировать с турецким братом-мусульманином Эрдоганом. Они констатируют тот факт, что за четверть века шииты не совершили ни одного террористического акта на Западе и что демонстрации нынешних антифранцузских фанатиков проходят только в суннитских странах, таких как Пакистан, Индонезия или Бангладеш", - подчеркивает журналист.

"Международный иранский бизнесмен Амир Яханшахи, бежавший во Францию и ставший там студентом в эпоху Исламской революции, но затем вновь присоединившийся к теократическому режиму Тегерана, в своей недавней книге "Моя приверженность Великому Ирану" (издательство Grasset) даже доходит до объяснений того, что иранские шииты - единственные, кто способен избавить Запад от суннитского терроризма, стремящегося подорвать его изнутри...", - говорится в публикации.

"Шиизм, практикующий разнообразную интерпретацию священных текстов, действительно более открыт для реформ и диалога между религиями, нежели суннизм, который закрыл двери для иджтихада (принципа свободного толкования исламского права) еще в XII веке. И американцы начинают это понимать", - резюмирует Рено Жирар.