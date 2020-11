3 ноября 2020 г. | The New York Times Киберкомандование США расширяет операции по охоте на хакеров из России, Ирана и Китая "Киберкомандование Соединенных Штатов расширило свои зарубежные операции, направленные на обнаружение иностранных хакерских групп перед выборами во вторник, с целью выявить не только российскую тактику, но также тактику Китая и Ирана, сообщили военные", - передает The New York Times. "Помимо новых операций в Европе по преследованию российских хакеров, Киберкомандование в последние два года отправляло группы экспертов на Ближний Восток и в Азию с целью содействия в поисках иранских, китайских и северокорейских хакерских команд и определения инструментов, которые они используют для взлома компьютерных сетей", - говорится в статье. "Киберкомандование расширило свою деятельность, начатую в 2018 году, когда оно отправило команды в Северную Македонию, Черногорию и другие страны, чтобы узнать больше о российских операциях. Этот шаг также отражает активизацию усилий по обеспечению безопасности президентских выборов в этом году", - указывает The New York Times. (...) Издание напоминает, что на промежуточных выборах 2018 года Киберкомандование, которое руководит наступательными и оборонительными операциями вооруженных сил в онлайн-мире, отправляло предупреждающие сообщения потенциальным российским троллям перед голосованием в своей первой наступательной операции против Москвы; а затем оно отключило по крайней мере одну из этих ферм троллей в день выборов и в последующие дни. "Согласно тому, что о ней известно, операция 2018 года была сосредоточена, в основном, на России. Но перед выборами в этом году сотрудники разведки говорили не только об усилиях России, но также Ирана и Китая с целью потенциально повлиять на голосование, и Киберкомандование также расширило свой фокус внимания", - пишет газета. "С 2018 года мы расширили нашу охоту на всех основных противников", - заявил в интервью в своем офисе в Форт-Мид генерал-лейтенант Чарльз Л. Мур-младший, заместитель главы Киберкомандования. "(...) По словам нынешних и бывших чиновников, приблизившись к сетям иностранных злоумышленников, Киберкомандование может проникнуть внутрь, чтобы идентифицировать и потенциально нейтрализовать атаки на Соединенные Штаты". "Мы хотим найти плохих парней в красном пространстве, в их собственной операционной среде, - заявил генерал Мур. - Мы хотим устранить лучника, а не уклоняться от стрел". (...) "Представители Киберкомандования пояснили, что эти усилия позволили выявить вредоносное ПО, используемое враждебными хакерскими командами. Другие правительственные учреждения использовали эту информацию, чтобы помочь государственным и местным чиновникам укрепить защиту своей избирательной системы и уведомить общественность об угрозах", - поясняет издание. "Киберкомандование США отправляет группы экспертов за границу для работы с государствами-партнерами и союзниками, чтобы помочь им находить, выявлять и устранять враждебные вторжения в их правительственные или военные компьютерные сети. Странам-союзникам приглашение агентов Киберкомандования не только помогает улучшить их сетевую защиту, но и демонстрирует противникам, что с ними сотрудничают американские военные. Соединенным Штатам эти развертывания дают возможность заблаговременно изучить тактику, которую потенциальные противники оттачивают в своих регионах, методы, которые впоследствии могут быть использованы против американцев", - говорится в статье. (...) "Некоторые законодатели и эксперты считают, что попытки иностранного влияния могут возрасти в случае спорных результатов выборов, усиливая заявления о мошенничестве или требования о пересчете голосов. Точно так же представители Киберкомандования заявили, что их усилия по противодействию иностранным угрозам не закончатся после закрытия голосования во вторник; они будут продолжаться по мере подсчета голосов и по мере подготовки Коллегии выборщиков ко встрече в декабре", - отмечается в публикации. (...) Источник: The New York Times