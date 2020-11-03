"Исламистский террор был признан наибольшей угрозой безопасности Австрии. Теперь случилось то, о чем предупреждало Федеральное ведомство по охране конституции", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Австрия попала под прицел исламистского террора - это был лишь вопрос времени, - считает журналистка Александра Федерль-Шмид. - Австрия, которая так охотно называет себя "островом счастливых", была предупреждена, но не смогла защититься от этой атаки. Это был удар в самое сердце - в центр Вены. (...) Как сообщил еще ночью мэр Вены Михаэль Людвиг, преступники "стреляли по людям без разбора" - по всем тем, кто хотел насладиться последним вечером перед введением локдауна (...)".

"В недавнем докладе Федерального ведомства по охране конституции исламистский террор был назван "наибольшей угрозой для безопасности Австрии". Представляя доклад, Франц Ланг, занимавший на тот момент должность генерального директора по общественной безопасности, еще говорил: в сравнении с другими странами в Европе и мире ситуация с безопасностью в Австрии является "более спокойной".

"Петер Гридлинг, недавно ушедший на пенсию директор Федерального ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом (BVT), в последние годы неоднократно указывал на то, что у террористической группировки ИГ* по-прежнему есть сторонники в Австрии, она активна и располагает внушительными финансовыми средствами. "Существенным и непредсказуемым потенциалом опасности" обладали для Гридлинга люди, вернувшиеся из регионов ведения боевых действий. Всего ведомствам было известно о 320 людях из Австрии, которые уехали или хотели уехать в Сирию и Ирак, чтобы воевать там. 58 человек из них скорее всего были убиты, как минимум 93 вернулись в Австрию", - говорится в статье.

"Федеральный канцлер Себастьян Курц объявил своей главной задачей борьбу с политическим и воинствующим исламом. Он также решительно выступает против вступления Турции в ЕС".

"Так как, по первым сведениям, теракт начался на Зайтенштеттенгассе, есть основания полагать, что он имеет антисемитский мотив. На Зайтенштеттенгассе находится синагога и главное здание Израильского культурного центра. То есть этот теракт, возможно, также был покушением на жизнь евреев в Вене, - указывает издание. - (...) В 1970-е и 1980-е годы израильские и еврейские учреждения неоднократно становились целью терактов, за которые несли ответственность палестинские группировки".

"В последние годы крупные теракты обходили Австрию стороной. Впрочем, в последние дни происходили беспорядки и инциденты в венских храмах, (...) при этом звучали восклицания "Аллаху акбар". Ведомство по охране конституции начало расследование. После Франции, Германии и Бельгии, Испании и Великобритании теперь и по Австрии со всей мощью ударил исламистский террор", - констатирует Süddeutsche Zeitung.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ