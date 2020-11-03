С коктейлями Молотова против политики пандемии

"Протесты становятся менее масштабными, но более агрессивными: немецким вирусологам, политикам и журналистам поступают угрозы убийством. Уже произошли первые поджоги", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Знаменитый Институт Роберта Коха в Берлине является во время пандемии коронавируса инстанцией, которая собирает воедино научные сведения со всей Германии. (...) Неделю назад неизвестные забросали одно из зданий института на юге Берлина коктейлями Молотова. Охраннику удалось потушить пламя до того, как оно могло причинить большой ущерб. (...) Несколько дней назад последовали атаки из киберпространства. Ведомства зарегистрировали две атаки на серверы института, целью которых была перегрузка системы. В результате в течение нескольких часов не обновлялась информация о распространении эпидемии", - говорится в статье.

"В тот же день, когда на Институт Роберта Коха полетели бутылки с зажигательной смесью, произошел взрыв перед зданием в центре Берлина, где находится Ассоциация Лейбница, известное научное сообщество. Неизвестные разместили там самодельное взрывное устройство, которое, однако, не нанесло ущерба, не вызвав ничего, кроме хлопка и вспышки пламени".

"На месте совершения преступления было найдено письмо. По информации издания Der Spiegel, виновники произошедшего требовали в нем незамедлительной отмены ограничений, связанных с коронавирусом, отставки немецкого правительства и проведения новых выборов. Если этого не произойдет, последуют новые акции, говорилось в письме".

Органы безопасности проверяют связь с протестами против ограничений и инцидента, произошедшего месяц назад, когда в нескольких берлинских музеях 70 произведений искусства были облиты маслянистой жидкостью. "До этого известный веганский повар и конспиролог Аттила Хильдманн распространял утверждение о том, что в Пергамском музее находится "трон сатаны" и он является центром "глобальной среды сатанистов и ковидных преступников", - передает издание.

"В то время как в последние недели связанные с коронавирусом демонстрации в Германии заметно ослабли, одновременно значительно выросла готовность к насилию - эта тенденция знакома экспертам по другим экстремистским протестам", - отмечает Tages-Anzeiger.

"Встревожены и политики: "Демонстранты несут большие фотографии госпожи Меркель и господина Дростена (Кристиан Дростен - главный вирусолог Германии, Прим.ред.), одетых в одежду узников концлагеря, и скандируют, что канцлера нужно повесить на фонарном столбе", - сказал в разговоре с изданием Der Tagesspiegel премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов. "Это процессы, идущие в направлении терроризма. Это угроза для внутренней ситуации в нашей стране", - заявил он".

"Вирусолог Кристиан Дростен, а также политики Йенс Шпан и Карл Лаутербах, занимающиеся вопросами здравоохранения, уже на протяжении нескольких недель получают угрозы убийством, как и журналисты, освещающие протесты против ограничений".

"По словам полиции, трудно определить, кто стоит за недавними преступлениями. Среда "ковидных мятежников" очень неоднородна, к ней примкнули также рейхсбюргеры и правые экстремисты, которым не чуждо применение насилия", - пишет Tages-Anzeiger.