С оружием за Трампа

"Наблюдатели предупреждают о вооруженных группах, считающих себя армией американского президента. Они представляют собой крайне высокий риск - в том числе и после выборов", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"(...)В апреле белые мужчины в камуфляже и с автоматами сидели на трибуне для посетителей, когда в Мичигане выбранные политики обсуждали меры против коронавируса. В мае и июне, после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе, белые тяжеловооруженные члены этих формирований преграждали путь правозащитникам. В августе полиция города Киноша в Висконсине раздавала благодарность вооруженным людям, из рядов которых позднее были застрелены два демонстранта. В октябре полиция в Мичигане арестовала 13 мужчин, планировавших похитить губернатора-демократа Гретхен Уитмер", - пишет журналистка Доротеа Хан.

"За несколько дней до президентских выборов две организации, Militia Watch и Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), предупреждали о том, что как минимум девять действующих по всей стране правых вооруженных формирований "представляют серьезную угрозу для безопасности американских избирателей". (...) Многие вооруженные формирования считают себя войсками, защищающими Трампа, гарантами его переизбрания и борцами против якобы предстоящей фальсификации выборов", - говорится в статье.

"Всего, согласно расследованиям Militia Watch и ACLED, насчитывается более 80 вооруженных формирований. Как пишут авторы, их присутствие не означает, что "насилие неизбежно". Однако их "гибридные тактики" - комбинация готовности к борьбе с пропагандой и вербовкой в интернете и на улице - создают "крайне высокий риск до, во время и после выборов".

"Oath Keeper - одно из крупных вооруженных формирований, насчитывающее несколько тысяч участников. С этого лета они готовятся к гражданской войне, о которой постоянно говорит и Трамп", - отмечает издание.

"Наблюдатели, знакомые с запугивающим поведением вооруженных формирований, считают "наивным" полагать, что эти группы будут держаться в стороне от выборов. Впрочем, большинство из них ожидают скорее точечных запугиваний, чем открытой военной конфронтации. По мнению наблюдателей, для афроамериканцев, латиноамериканцев и других меньшинств в регионах с выраженным присутствием вооруженных формирований ближайшие дни могут быть опасными", - передает Die Tageszeitung.