3 ноября 2020 г. Робин Диксон | The Washington Post Для России Байден - враг, которого они знают. Кремль изучает старые схемы "Джо Байден называл российского Владимира Путина "бандитом из КГБ", высмеивал президента Трампа как "щенка Путина" и говорил, что Россия представляет самую большую угрозу для Соединенных Штатов. Это вносит свой вклад в представление о том, что будет значить для Москвы возможное президентство Байдена", - пишет The Washington Post. "При Байдене Вашингтон, вероятно, возобновит взаимодействие с НАТО и другими союзниками, что станет коренным разворотом по сравнению с изоляционистским подходом Трампа. Байден также просигнализировал, что примет более жесткие меры в попытке обуздать правонарушения Москвы и ее вмешательство в западные демократии и выборы. Поэтому неудивительно, что Путин ясно дал понять, что предпочитает еще четыре года правления Трампа, подвергнув критике "резкую антироссийскую риторику бывшего вице-президента", - говорится в статье. (...) "Татьяна Становая, основатель московского аналитического центра R. Politik, заметила в интервью, что Россия считает политический истеблишмент США откровенно антироссийским. Но Трамп был настолько непредсказуемым лидером, который выступал против истеблишмента, что Путин надеялся, что это может привести к некоторым сделкам, которые были бы невозможны ни при ком другом. Это не сработало. Более того, по ее словам, дипломатическая элита России не разделяет надежд Путина на Трампа", - говорится в статье. "Если не принимать во внимание надежды Путина, российские лидеры в целом очень скептически относятся к Трампу, гораздо более скептично, чем раньше", - сказала она. "Российские лидеры ожидают, что в случае избрания Байден будет более критичен в отношении геополитической программы России и потенциально может пойти на новые карательные меры, такие как дополнительные санкции, но считают, что он, по крайней мере, может положить начало более предсказуемым стратегическим отношениям. "В Кремле люди очень устали от Трампа, - говорит Становая. - Многие надежды не оправдались, и даже если мы представим, что завтра мы сможем заключить где-то сделку с Трампом - например, по Сирии или по другим темам - мы не сможем поверить, что он будет в состоянии обеспечить проведение этой сделки дома. Так что мы не можем рассчитывать на Трампа ". "С Байденом, - добавила она, - у нас, возможно, будет больше трудностей на постсоветском пространстве. Ожидается, что у нас будет больше разногласий по большей части нашей геополитической повестки дня. Но это будет более предсказуемо, и это хороший момент в нынешней ситуации ". (...) Критики программы Трампа "Америка прежде всего" считают, что Россия является одним из основных бенефициаров. Второй срок Трампа "откроет период беспорядков и ожесточенных конфликтов, когда страны будут следовать закону джунглей и рассчитывать только на себя", - писал Элиот А. Коэн, бывший чиновник Госдепартамента при Джордже Буше и бывший член Республиканской партии в журнале Foreign Affairs. "Эндрю Вайс из Фонда Карнеги за международный мир назвал Трампа "кувалдой", бьющей по основам политики США в отношении России. "С тех пор, как на сцене появился Дональд Трамп, он готов говорить и делать то, что противоречит десятилетиям двухпартийной внешней политики в отношении России", - отмечает он. "Он очернил систему альянсов, которую США тщательно создавали после Второй мировой войны, - добавил он. - Он заставил все выглядеть так, словно от хороших отношений с Россией будет некая магическая польза. Так что же здесь может не нравиться, с точки зрения Кремля? " "Байден дал понять, что он возродит альянсы, вновь присоединится к Парижскому климатическому соглашению и Всемирной организации здравоохранения. Он также будет добиваться продления Договора СНВ-III об ограничении ядерных вооружений с Россией и не планирует ослаблять санкции против России", - говорится в статье. (...) "Майкл Карпентер, директор Центра Пенна Байдена, который консультировал Байдена по вопросам внешней политики, когда тот был вице-президентом, указал, что Байден, вероятно, будет работать с союзниками и искать инструменты помимо санкций, чтобы возложить ответственность за нарушение Россией международных норм и распространение дезинформации в США. (...) Стивен Сестанович, аналитик Совета по международным отношениям, указывает, что приверженность Байдена контролю над вооружениями и продлению договора СНВ-III обеспечит большую стабильность. "Я думаю, что у русских просто глубокий конфликт по поводу того, предпочитают ли они мир стабильности или мир нестабильности, - говорит он. - Проблема для россиян в том, что они довели себя до ситуации, когда их влияние, кажется, зависит от создания ими проблем. Оно не зависит от принятия или конструктивного взаимодействия с другими крупными державами, в частности с США". "Администрация Байдена может сделать вывод, что Россия настолько упала в глобальной иерархии, что она нерелевантна для решения вопросов, имеющих огромное глобальное значение для Соединенных Штатов. "Печальная новость для Путина может заключаться в том, что администрация Байдена не захочет ни плохих, ни хороших отношений с ним, а лишь сокращения того уровня отношений, который мы привыкли иметь", - добавил он. "Кто бы ни победил в гонке за Белый дом, впереди ждет долгий острый период в отношениях с Москвой, предсказывает Вайс. "Россия действует таким образом отчасти потому, что чувствует, что может, и за то, что она делает, не будет значительного наказания, и я не обязательно ожидаю, что это изменится в одночасье". Источник: The Washington Post