Эксперты о сокращении поставок газа: "Это массированная атака на Европу!"

"Государственный концерн Владимира Путина "Газпром" с выходных вновь резко сократил поставки газа в Западную Европу, - пишет немецкий таблоид Bild. - С субботы "Газпром" больше не поставляет газ в Германию по газопроводу "Ямал" и трубопроводу в Польше. С воскресенья газовый гигант Путина также вдвое сократил поставки газа через Украину в Австрию и южную Германию".

"Проблем нет, и все контракты выполняются, утверждает компания. Но для немецких потребителей ситуация становится все более критической", - пишет издание, отмечая, что в среднем цены на газ уже выросли на 17,3%, что затронуло около 560 тыс. немецких домохозяйств.

"Что может произойти в случае полного прекращения поставок "Газпромом", можно было наблюдать вчера (1 ноября - Прим. ред.) на Балканах. Ровно в 6 часов утра в Сербии прекратились поставки газа из России, что привело к сбою в работе газовой электростанции в крупном городе Нови-Сад (300 тыс. жителей). Отопления и горячей воды не было. В боснийской столице Сараево некоторые электростанции также были отключены из-за прекращения поставок, - говорится в статье. - (...) Причиной перебоев якобы стал некий загадочный взрыв в Болгарии, который произошел на старом участке трубопроводной системы "Балканского потока" "Газпрома".

"Также в понедельник Россия усилила гибридную атаку на Украину. "Вчера Россия прекратила поставки энергетического угля на Украину и запретила Белоруссии поставлять электроэнергию на Украину, и сама этого не делает", - сказал в разговоре с Bild профессор экономики Андерс Ослунд, добавив: "Это широкомасштабная атака".

"Кроме того, "Газпром" в одночасье сократил поставки газа в Европу через Украину всего до 52% от согласованного объема. В результате давление в сети падает, и вся трубопроводная система Украины становится непригодной".

"Поэтому советник президента Украины Андрей Ермак предупреждает о коллапсе украинской газовой сети, ведущей в Европу, ведь давление в трубопроводах сейчас просто слишком низкое. "Транзитные мощности Украины используются только на 19%. Если сокращение транзита продолжится, ЕС навсегда потеряет надежный украинский маршрут", - заявил Ермак в разговоре с Bild. По его словам, на полях климатического саммита в Глазго украинская сторона проводит кризисные переговоры с высокопоставленными представителями ведомства канцлера ФРГ".

"Bild стало известно: "Чтобы поддержать давление, Украина заполняет сеть собственным газом. Но он отличается от российского, поэтому Кремль вскоре обвинит Украину в поставке "фальшивого" газа "Газпрома" в Европу. Именно поэтому Сергей Макогон, глава "Оператора ГТС Украины", призывает срочно принять ответные меры против России. В интервью Bild он сказал: "Есть неопровержимые доказательства того, что Россия использует поставки газа в качестве оружия. Этого больше нельзя отрицать". Россия, по его словам, хочет "уничтожить украинский транзитный маршрут", и Германия с США, согласно их совместному заявлению от 21 июля, должны пресечь "агрессивные политические цели" Кремля".

"Министерство иностранных дел в Берлине смотрит на это иначе. На вопрос Bild там ответили, что "до сих пор Россия выполняла свои контрактные обязательства". Министерство продолжает "координировать свои действия с администрацией США по выполнению совместного заявления".

"Эксперты тем временем все более настойчиво предупреждают о потенциальных возможностях "Газпрома" обострить ситуацию в Европе. "Я начинаю сомневаться, что речь идет только о "Северном потоке-2", - сказал в интервью Bild эксперт по газовым вопросам, профессор Алан Райли".

"Райли предполагает: Путин хочет отомстить Западу за энергетическую трансформацию в связи с изменением климата. "Это реакция Москвы на "зеленую сделку". Посыл таков: "Вы не сможете осуществить энергетическую трансформацию без согласия России и сделаете это только на российских условиях", - считает эксперт".

"Так как мы знаем, что у "Газпрома" есть свободные производственные мощности, рекордно низкий экспорт газа можно объяснить только скрытыми российскими планами", - сказал в разговоре с изданием французский эксперт по газовому рынку, профессор Тьерри Брос.

"В своей речи на энергетическом саммите 13 октября Путин ясно дал понять, что он хочет разрушить европейскую систему торговли газом, что, вероятно, и является его главной целью, - считает эксперт по России Андерс Ослунд. - Заставить Германию сертифицировать "Северный поток-2" и открыть его для российского газа - это вторая цель, сломать Украину - третья, отделить Сербию от Запада - четвертая".

"Ослунд предупреждает: "Давно являясь империалистический силой, Кремль традиционно преследует множество целей одновременно. То, что мы наблюдаем, является массированной атакой на Европу и Запад!", - передает Bild.