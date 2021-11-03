Мужчины, разрывающие отношения, резко прекращая все общение, склонны к "темным" чертам характера: макиавеллизму, нарциссизму и психопатии

"Мужчины, которые заканчивают отношения "гостингом" - неожиданно прекращая все общение - склонны иметь темные черты характера - нарциссизм и психопатию, показало новое исследование. Ученые из Университета Падуи в Италии опросили 341 взрослого человека в США о гостинге и протестировали их личностные качества. Выяснилось, что 51% участников в прошлом оканчивали отношения с кем-либо гостингом", - сообщает Daily Mail.

"Эти люди с большей вероятностью проявляли макиавеллистские и психопатические черты, но не нарциссические", - поясняет издание.

"Гостинг может совершаться, в первую очередь, людьми, которые заинтересованы в случайном сексе, с незначительными инвестициями, и такое поведение может быть связано с темной триадой черт характера", - указал профессор Питер Джонасон, руководивший исследованием.

Что такое гостинг?

"По словам профессора Джонасона, гостинг - это когда человек резко разрывает отношения с кем-то, с кем он связан романтическими / сексуальными отношениями, с минимальным объяснением или без объяснения причин вовсе". Термин "гостинг" появился, по-видимому, в 2000-х годах, и его все более активное использование было связано с ростом использования социальных сетей и приложений для знакомств. Альтернативный подход к прекращению отношений в более доброй манере получил название "касперинг" в честь вымышленного дружелюбного привидения по имени Каспер. Касперинг, в отличие от гостинга, предполагает сначала честно и мягко рассказать все партнеру, прежде чем исчезнуть", - говорится в статье.

"Темная триада" - это название трех негативных черт личности - макиавеллизма, нарциссизма и психопатии. Для своего исследования команда набрала 341 взрослого человека в США, 23% из которых были мужчинами. Им задали вопрос, считают ли они, что гостинг является приемлемым способом разрыва краткосрочных или долгосрочных отношений, а также разрывали ли они когда-либо отношения подобным образом в прошлом", - передает газета.

"Наряду с этим каждого участника попросили заполнить личностный опросник, в котором оценивались черты темной триады. Например, испытуемых просили указать, насколько они согласны с утверждениями " раскрывать свои секреты неразумно " (относится к макиавеллизму), "люди видят во мне прирожденного лидера" (нарциссизм) и "расплата должна быть быстрой и суровой" (психопатия)".

"Согласно результатам, 51% участников сообщили о том, что в прошлом подвергали кого-либо гостингу. Эти люди чаще сообщали, что считают гостинг приемлемым, и с большей вероятностью проявляли макиавеллистские и психопатические черты, но не нарциссические. "Это согласуется с выводом о том, что связь низкой эмоциональной эмпатии с макиавеллизмом и психопатией сильнее, чем ее связь с нарциссизмом, и что нарциссизм связан с некоторыми навыками сочувствия, - указали ученые.- Результаты, похоже, подтверждают, что репертуар людей-нарциссов может включать в себя большую степень понимания боли других, чтобы получить от них то, что они хотят в рамках отношений, вместо того, чтобы прекращать их".

"Кроме того, испытуемые, которые набрали более высокие баллы по личностным чертам темной триады, как правило, оценивали гостинг как более приемлемый способ разрыва краткосрочных отношений, но не как более серьезных отношений. По словам исследователей, ассоциации между темными чертами личности и признанием гостинга приемлемым были сильнее среди мужчин-нарциссов, чем среди женщин. Подобный, но менее выраженный гендерный эффект был также замечен среди тех участников, у которых выявлялись психопатические черты".

(...) "Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Acta Psychologica.