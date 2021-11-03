Москва препятствует продлению военной миссии ЕС в Боснии?

"Спустя десятилетия после войны европейская военная миссия все еще способствует стабильности в Боснии. Москва, однако, может заблокировать ее продление - и хочет добиться уступок в обмен на свое согласие", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Едва ли кому-то известно, что спустя более четверти века после окончания войны небольшая европейская военная миссия по-прежнему размещена в Боснии и Герцеговине. Ее цель - помогать поддерживать безопасную обстановку и обучать боснийские вооруженные силы. Около 700 солдат из различных европейских стран находятся в балканском государстве в рамках миссии EUFOR-Althea".

"В том, что о миссии едва ли кто-то знает, и заключается ее успех, - отмечает издание. - В последние два десятилетия ситуация в Боснии и Герцеговине была настолько стабильной, что европейским войскам ни разу не пришлось вести военные действия. Тем не менее, их продолжающееся присутствие в стране служило для перестраховки. При необходимости можно за несколько дней увеличить силы на несколько тысяч солдат. Например, путем перемещения войск из Косово (где размещены "Силы для Косово" KFOR) или на основе существующих соглашений с отдельными государствами, которые по требованию могут предоставить резерв".

"Однако Россия может положить конец этой договоренности, поскольку мандат европейской миссии должен ежегодно продлеваться Советом Безопасности ООН. И там Москва сейчас встает поперек дороги. Не в первый раз, но, видимо, более рьяно, чем в предыдущие годы, когда удавалось прийти к согласию, чтобы предотвратить российское вето на продление миссии. Действующий мандат EUFOR истекает в пятницу. Вопрос о его продлении должен был решаться в Совете Безопасности ООН во вторник, но заседание пришлось перенести на эту среду. Москва хочет выторговать уступки в обмен на свое согласие", - говорится в статье.

"Так, Кремль требует закрытия "Офиса Высокого представителя" (OHR). Это некогда могущественный орган по надзору за послевоенным порядком в Боснии, который, впрочем, уже много лет назад утратил свою политическую актуальность и в основном находится на самоуправлении. В последнее время OHR возглавлял политик из партии ХДС Кристиан Шмидт. Но его не признают ни в России, ни в контролируемой боснийскими сербами половине страны ("Республике Сербской"). (...) Если Москве не удастся добиться закрытия OHR, она хочет, по крайней мере, еще больше ослабить его авторитет", - полагает FAZ.

"Новый конфликт происходит на фоне радикализации боснийской внутренней политики, которая в такой форме не наблюдалась уже давно. Ее движущей силой является Милорад Додик. (...) Уже много лет Додик заявляет, что хочет отделить "Республику Сербскую" от Боснии путем проведения референдума о независимости".

"Мы являемся свидетелями явной эскалации. Это больше, чем обычный кризис последних двадцати лет", - говорит хорошо информированный источник в Сараево. Теоретически, в распоряжении ЕС есть средства для того, чтобы политически остановить потенциально разрушительную для государства деятельность Додика. С 2011 года действует санкционный режим, который можно использовать в отношении политиков, угрожающих государственному суверенитету или территориальной целостности страны. Среди прочего, ЕС может наложить запрет на въезд или заморозить счета. Однако этот меч лишь потенциально острый, ведь для этого, как обычно бывает в таких случаях, потребуется единогласное решение государств-членов", - пишет Frankfurter Allgemeine.