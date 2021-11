3 ноября 2021 г. Полина Иванова, Джон Берн-Мердок и Оливер Барнс | Financial Times Избыточная смертность в России резко увеличилась с начала пандемии "В России зарегистрировано 753 тыс. избыточных смертей во время пандемии коронавируса, что является одним из самых высоких показателей в мире, согласно анализу официальных данных, проведенных Financial Times. Этот анализ указывает на подчеркивает мощное воздействие болезни, в то время как страна вводит новые ограничения для сдерживания ее распространения", - сообщает Financial Times. "Эта цифра, используемая демографами для измерения реального воздействия пандемий, охватывает период до конца сентября. Она рассчитывается путем сравнения показателей общей смертности, собранных статистическим агентством Росстат с момента появления Covid 19, с историческими тенденциями. И она показывает, что Россия заняла второе место после США по абсолютному количеству избыточных смертей и третье место после Перу и Болгарии в расчете на душу населения", - подчеркивается в статье. "Избыточная смертность отличается от официальных данных по Covid-19, опубликованных государственными агентствами в России. Росстат публикует собственный ежемесячный список погибших от Covid-19, согласно которому на конец сентября от этого респираторного заболевания умерло 462 000 человек, - пишет FT, поясняя, что целевая группа по коронавирусу, в состав которой входят министры и другие официальные лица и которая должна координировать ответные меры на пандемию, в конце сентября связала заболевание с 203 549 смертельными исходами. "Оба агентства заявляют, что используют разные подходы к сбору данных. Целевая группа ежедневно получает из больниц обновленную информацию о случаях, когда Covid-19 явился очевидной основной причиной смерти, без более тщательных исследований. Росстат ежемесячно получает данные из ЗАГСов, которые, по его словам, учитывают последующие осмотры", - говорится в статье. "В Минздраве не ответили на запрос о комментарии. Росстат заявил, что не комментирует расчеты других, так как не может видеть, какая методология использовалась", - поясняет издание. "Стремительный рост смертности в России последовал за борьбой властей активизировать вялую кампанию вакцинации и убедить людей проявлять осторожность в общественных местах. "Население ведет себя так, как будто оно не имеет представления или ему уже все равно, а люди начали умирать, как мухи. Это катастрофа, - говорит независимый демограф Алексей Ракша, бывший сотрудник Росстата, который потерял работу после критики того, как агентство обрабатывает данные по Covid. По его ожиданиям, в результате пандемии средняя продолжительность жизни упадет с уровня чуть выше 73 лет в 2019 году до 69 лет". (...) Чиновники надеются, что новые ограничения оживят кампанию вакцинации. (...) Есть признаки того, что объявление ограничительных мер приносит свои плоды: по данным Gogov.ru, который собирает данные местных органов власти и СМИ количество людей, получивших первую прививку, за последнюю неделю выросло на 60% по сравнению с предыдущей неделей. (...) Низкий уровень вакцинации разочаровал чиновников. Кремль поочередно то упрекал население в его "полном нигилизме", то признавал определенную ответственность", - говорится в статье. (...) "Алексей Репик, исполнительный директор компании "Р-Фарм", одного из производителей доз "Спутник V", отметил, что экспортный спрос на вакцину "колоссальный". "Проблема, с которой мы сталкиваемся, в том, что (русские) люди не защищают себя", - сказал он. Опросы указывают на глубокое недоверие к вакцинам против коронавируса, которое, по мнению некоторых, усугубляется подходом правительства, в том числе стремлением стать первой страной, объявившей об утверждении вакцины против Covid-19 ("Спутник V"). Кампания с самого начала проводилась некорректно, потому что вакцины поступили на российский рынок до завершения крупномасштабных клинических испытаний, отметил Алексей Эрлих, руководитель кардиологического отделения городской больницы 29, которая дважды становилась центром лечения пациентов с Covid-19.Это серьезно подрывает доверие, считает он. Источник: Financial Times