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3 ноября 2021 г.
3 ноября 2021 г.

Корреспондент | i24news

"Израиль фактически контролировал работу американского Конгресса 10 или 15 лет назад", утверждает Дональд Трамп

"Заявления Дональда Трампа, похоже, перекликаются с антисемитской теорией заговора", - пишет i24news.

(...) "Самое большое изменение, которое я увидел в Конгрессе - это то, что Израиль в прямом смысле этого слова контролировал Конгресс - вы понимаете - это было еще 10 или 15 лет назад. И он был таким сильным. Таким могущественным. А сегодня все почти наоборот", - заявил на прошлой неделе бывший президент США Дональд Трамп в интервью консервативной радиостанции 570 KVI.

"Там есть Александрия Окасио-Кортес и Ильхан Омар - и эти люди ненавидят Израиль. Они ненавидят его страстно - сейчас они контролируют Конгресс, и Израиль больше не является силой в Конгрессе. Это просто невероятно. Никогда мне не доводилось видеть таких перемен за такое короткое время", - пояснил он, имея в виду двух представительниц Демократической партии.

"Заявления Дональда Трампа, похоже, перекликаются с антисемитской теорией заговора, согласно которой "израильское лобби", часто используемое в качестве эвфемизма для замены слова "евреи", контролирует американскую политику, чтобы продвигать интересы Израиля", - комментирует автор статьи.

"Мне любезно сказали, что я могу баллотироваться на пост премьер-министра Израиля и с большой легкостью победить. Меня там любят", - утверждает бывший президент, сожалея о том, что не нашел такой же поддержки среди американских евреев. "Удивительно, но от евреев я не получил той поддержки, которую я рассчитывал завоевать. Таков еврейский народ этой страны - многие из них не любят Израиль", - сказал он. (...)

Источник: i24news


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