COVID-19 уменьшает объем серого вещества в мозге

"Было уделено немало внимания вопросу о том, как Covid-19 может повлиять на легкие пациента и его способность дышать. Ученые указывают, что нельзя упускать из виду и его влияние на мозг. Новое исследование, проведенное экспертами Университета штата Джорджия и Технологического института Джорджии, свидетельствует об уменьшении объема серого вещества у людей с Covid-19, у которых поднимается температура или которые проходят курс кислородного лечения", - сообщает StudyFinds.

"Согласно исследованию, это уменьшение объема происходит в области между лобной и височной долями мозга. Уменьшение объема серого вещества в этой области связывают с повышенным уровнем нарушений у людей с Covid-19, даже в течение шести месяцев после выписки из больницы, говорится в исследовании".

"Серое вещество необходимо для обработки информации. Нарушения в сером веществе могут снизить эффективность работы и взаимодействия нейронов. (...) Эсперты Центра трансляционных исследований в области нейровизуализации и обработки данных (TReNDS) изучили компьютерные томографии 120 пациентов с неврологическими симптомами. В эту группу вошли 58 пациентов с Covid-19 с тяжелыми симптомами и 62 здоровых человека, которые были схожими по возрасту, полу и медицинской истории", - сообщается в публикации.

(...) "У людей с более высокой степенью поражения уменьшился объем серого вещества в верхней, средней и средне-фронтальной коре во время выписки из больницы и до шести месяцев спустя. Объем серого вещества в этой области был аналогичным образом значительно уменьшен у пациентов, проходивших кислородную терапию, по сравнению с пациентами, не проходившими ее. По сравнению с людьми без высокой температуры у пациентов с лихорадкой наблюдалось значительное уменьшение объема серого вещества в нижней и средней височной области, а также в области веретенообразной извилины", - сообщается в публикации.

(...) "Результаты исследования заставляют предположить, что Covid-19 может оказывать влияние на лобно-височную систему из-за лихорадки или нехватки кислорода. У людей с тревожностью было меньше серого вещества в верхней, средней и средне-фронтальной коре, чем у людей, не страдающих тревожностью. Это говорит о том, что изменения серого вещества в лобной доле могут быть причиной беспокойства и депрессии, наблюдаемых у пациентов с Covid-19", - пишет издание. (...)

"Результаты исследования показывают, что изменения в лобно-височной системе могут использоваться в качестве биомаркера для прогнозирования исхода Covid-19 или для оценки терапевтических выборов при лечении. После текущего исследования этого команда хочет повторить исследование, используя более крупную выборку с различными неврологическими сканированиями и группами пациентов с Covid-19. Это исследование опубликовано в журнале Neurobiology of Stress", - указывается в публикации.