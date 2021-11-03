Люди, которые спят голыми, лучше высыпаются, показал опрос

"Если вы все еще не спите, когда часы показывают 2:48 ночи, то нет смысла и пытаться выспаться, показало новое исследование. Новый опрос 2000 американцев погрузился в изучение проблем респондентов с засыпанием", - сообщает StudyFinds.

"Результаты показывают, что время около 3 часов утра - это крайний предел, после которого хороший сон мало возможен. (...) В опросе также рассматривалась ночная рутина американцев: он показал, что респонденты нередко плохо высыпаются ночью", - говорится в статье.

"Опрос, проведенный OnePoll и заказанный Intellibed для Национального месяца комфортного сна в ноябре, показал, что в среднем респонденты сталкиваются со сложностями при засыпании примерно три ночи в неделю. Им требуется около 26 минут, чтобы заснуть после того, как их голова коснулась подушки. В среднем же, в течение обычной ночи респондент получает только 6 часов и 23 минуты сна. В списке того, что мешает им заснуть, первое место респонденты отдают "беспокойству о личных вопросах" (45%), за этим следует ощущение, что им слишком жарко (35%) или бессонница (32%). Отсутствие чувства усталости (32%) и беспокойства о работе (30%) завершают список пяти основных факторов, мешающих американцам не спать по 7-8 рекомендованных часов", - сообщает издание.

"Компромисс с партнером может быть еще одним фактором плохого сна. Из тех, кто предпочитает спать вместе с партнером (56%), почти каждый четвертый говорит, что им нравятся разные матрасы. Из этих несчастных респондентов 31% идут на компромисс и спят на той кровати, которую предпочитает их партнер (...)", - отмечается в публикации.

(...) "Интересно, что респонденты, которые спят голыми (а не в пижаме), чаще сообщают о качественном сне (53% против 27%). Те, кто предпочитает спать в теплой комнате, сообщили о лучшем сне по сравнению с теми, кто любит спать в прохладной комнате (46% против 23%). (....) Опрос показал, что (...) те, кто предпочитает теплую комнату, несколько чаще считают себя интровертами (34% против 26%) и с большей вероятностью идентифицируют себя как предприимчивые и застенчивые. Респонденты, любящие теплую комнату, также чаще имеют такие хобби, как написание текстов и танцы. С другой стороны, те, кто предпочитает прохладную комнату для сна, увлекаются такими хобби, как садоводство, просмотр телевизора и фильмов, и с большей вероятностью идентифицируют себя как забавные и любопытные", - сообщает StudyFinds. (...)