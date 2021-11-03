Когда трупы улыбаются и тяжело вздыхают

"Верным признаком того, что человек уже не cможет вернуться к жизни, является смерть мозга. Тем более поражает тот факт, что несколько месяцев назад группа американских ученых обнаружила "гены зомби" - по крайней мере, так гласили заголовки газет. Ведь речь шла о генах, которые активизируются в тканях только тогда, когда наступает смерть - причем именно в мозге", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Группа под руководством Джеффри Леба из Иллинойского университета в Чикаго исследовала образцы тканей мозга живых людей. Ученые хотели выяснить, меняется ли активность генов во время процесса умирания ткани в лаборатории. Результаты исследования они опубликовали в научном журнале Scientific Reports".

"Ряд генов действительно переставал работать в течение нескольких часов после смерти ткани, это происходило в нервных клетках, отвечающих за сложные задачи, такие как память и мышление. Это, по крайней мере, избавляет от опасений по поводу того, что после смерти мозга люди все еще могут что-то воспринимать", - отмечает издание.

"Однако 80% генов удивительным образом сохраняли свою активность в течение 24 часов, и это были именно те гены, которые необходимы клеткам для их повседневной работы и поэтому называются "генами домашнего хозяйства". При этом наиболее странным образом реагировали так называемые глиальные клетки. Они активизируются в мозге, например, при воспалительных процессах. Исследователи наблюдали, как в отмирающей ткани глиальные клетки росли до гигантских размеров и разветвлялись. Этот эффект проявлялся наиболее сильно через 12 часов после гибели ткани".

"В заявлении для прессы Леб сказал, что то, что глиальные клетки стали такими большими и активными, объясняется их задачей очищать мозг после повреждений, например, при падении уровня кислорода или после инсульта. Судмедэксперт Штефан Боллигер из Цюрихского университета не особенно удивлен. "Эти клетки хотят избавиться от мертвой ткани в мозге, не понимая, что поражено все тело", - говорит он".

"Клаас Бушманн, судебно-медицинский эксперт из университетской клиники Шлезвиг-Гольштейн в Киле, объясняет: "Смерть происходит поэтапно". После остановки сердца кровь, богатая кислородом, больше не поступает к органам. Однако органы реагируют на нехватку кислорода с разной скоростью. "Мозг наиболее чувствителен и получает необратимые повреждения через три-пять минут", - говорит Бушманн".

"Другие органы сопротивляются дольше, и это объясняет, почему у трупов в течение многих часов могут наблюдаться странные реакции. Судебно-медицинские эксперты используют эти явления для определения времени смерти. Например, у недавно умерших людей на коже при мягком поглаживании еще можно наблюдать мурашки, говорит Боллигер. Но для проверки рефлексов существует более жесткий метод: удар по руке. Если при этом бицепс сокращается, значит, смерть наступила не более восьми часов назад", - говорится в статье.

"Однако то, что покойники могут подмигивать окружающим, - неправда, говорит немецкий судебный патологоанатом Бушманн, развеивая распространенный миф. Впрочем, действительно существует тест, с помощью которого эксперты исследуют лицевые мышцы умершего. Они прикрепляют электроды к его векам, чтобы с помощью легких электрических разрядов проверить, подергиваются ли еще мышцы и может ли глаз моргать".

"С помощью этого метода мы можем заставить мертвецов и улыбаться, - рассказывает судмедэксперт Зильке Грабхерр. - У умерших людей эти реакции все еще проявляются примерно в течение восьми-десяти часов после смерти".

"Поскольку в прошлом люди не знали об этих процессах, они придумывали мрачные объяснения, которые и сегодня находят свое отражения в страшных историях. Например, миф о вампирах эксперты объясняют так: "Когда кто-то открыл гроб и увидел внутри труп с необычайно толстым животом, он мог подумать, что покойный ел после смерти", - говорит Боллигер. Если, кроме того, изо рта вытекала красновато-коричневая жидкость, можно было сделать ужасающий вывод, что последней пищей трупа была кровь. (...) В то время люди не знали, что живот мертвеца раздувается из-за газов, выделяющихся при гниении, и что жидкость во рту также появляется в результате процессов разложения".

"Сегодня всем этим историям про зомби мы можем найти объяснение", - добавляет Зильке Грабхерр и приводит еще одну. О том, что умершие люди, которые задохнулись или утонули, якобы могут громко вздыхать, если их перевернуть. (...) Объясняется это тем, что при переворачивании воздух или пена из легких умершего проходит мимо голосовых связок и приводит к возникновению звука".

"Выражение "человек умирает только раз", в сущности, не соответствует действительности, резюмирует Грабхерр. Органы, ткани и клетки каждого умершего человека отмирают постепенно. "Конечно, для человека не благоприятно, что самый важный орган, мозг, перестает функционировать первым, - говорит Грабхерр. - Но с другой стороны, благодаря этому, умершие точно не ощущают последующих процессов умирания", - передает Tages-Anzeiger.