Чего мы больше всего боимся в отношениях?

Вам больше 30? Поздравляю! Если верить опросу, в возрасте от 30 до 40 лет люди больше всего подвержены всевозможным страхам, касающимся их отношений с партнером, пишет Антония Вагнерс на страницах Bild.

"Утешает лишь то, что чем старше становишься, чем дольше находишься в отношениях, тем более спокойно начинаешь ко всему относиться", - отмечает журналистка. Сайт знакомств Elitepartner.de провел опрос, в ходе которого попытался выведать у тех, кто состоит в отношениях (в опросе приняли участие 3,7 тыс. человек), их самые сокровенные страхи. Автор публикации приводит их в порядке распространенности у респондентов.

"Страх не соответствовать партнеру по уровню интеллекта. А может, лучше взять в руки книгу вместо того, чтобы резаться в плейстейшн?" - недоумевает Вагнерс.

20% опрошенных боятся, что работа для партнера важнее отношений. "Лучше задумайтесь: у того, кто много работает, нет времени думать о глупостях. Например, о том симпатичном коллеге, который тоже допоздна засиживается в офисе", - пишет журналистка.

Угрозу для отношений, по мнению 25% опрошенных, может представлять общение с родственниками и друзьями. Антония Вагнерс советует не путать "теплое с мягким". "Отношения с родственниками важны, как и контакты с друзьями".

30% респондентов опасаются, что не смогут соответствовать партнеру в финансовом плане. Что ж, констатирует журналистка, "деньги правят и миром любви".

38% женщин и 25% мужчин боятся, что партнер может "пойти налево". Здесь роль играет, в том числе, страх остаться в одиночестве, отмечает автор статьи.

Четвертое место занимает боязнь показаться партнеру скучным. "В этом вопросе каждый сам кузнец своего счастья. (...) Хобби, спорт, ежедневное чтение прессы, можно почерпнуть вдохновение у тех, кто занимается чем-то крутым, - так и становятся интересными личностями", - считает Вагнерс.

45% опрошенных боятся, что партнер их разлюбил, а 50% опасаются, что потеряли в его глазах былую привлекательность. При этом среди женщин таковых 58%, среди мужчин - 41%. "Парни чаще считают себя более привлекательными, чем есть на самом деле", - комментирует журналистка.

Самый большой из всех страхов связан, конечно, с сексом. 59% женщин и 50% мужчин боятся, что в постели они "не очень".

"Что до меня, то я больше всего боюсь заснуть рядом с любовником и захрапеть", - признается в заключение Антония Вагнерс.