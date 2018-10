3 октября 2018 г. Дэвид Акс | The Daily Beast Постпред Трампа при НАТО пригрозила России войной - мы думаем, по ошибке Постпред США при НАТО пригрозила России превентивной войной - видимо, по ошибке, сообщает журналист The Daily Beast Дэвид Акс. "Мы несколько лет пытались дать России сигнал, что нам известно о нарушении ими соглашения", - заявила Кей Бейли Хатчисон, имея в виду предполагаемое размещение крылатых ракет 9M729 на базе у западной границы России. "Мы, конечно, предпочтем добиться их вывода, - добавила она. - Но, думаю, вопрос в том, что делать, если так будет продолжаться вплоть до момента, когда нам станет известно, что они могут нанести удар. И тогда мы будем рассматривать возможность ликвидировать ракету, которая может ударить по одной из наших стран в Европе или по Америке в Аляске". "Кей крупно облажалась", - считает Джеффри Льюис, эксперт по ядерной политике в Миддлберийском институте международных исследований в Монтерее. "Она пыталась сказать, что США будут разрабатывать возможности противодействия, что началось при администрации Обамы и с чем почти никто не согласен, - сказал Льюис. - Но она скорее привыкла заводить избирателей-реднеков на республиканских праймериз в Техасе, так что она переборщила с жесткой риторикой "мы их уничтожим". "Но когда речь идет о переговорах по ядерным вооружениям, неаккуратная формулировка может иметь большое значение", - отмечается в статье. "Подобная риторика - это опасный шаг назад, - сказал Джеффри Уилсон, эксперт по ядерному оружию в Фонде Плаушерс. - В результате ослабевает наша политика сдерживания и растет вероятность того, что в случае кризиса просчеты или недопонимания могут привести к военному противоборству с русскими". Ситуацию не исправило то, что Хатчисон, похоже, перепутала тип ракеты - она упомянула "баллистические ракеты среднего радиуса действия", но 9M729 - это низколетящие крылатые ракеты, а не высотные баллистические. По словам Льюиса, ошибочные высказывания Хатчисон "играют на конкретном российском страхе": многие в России считают, что США годами планируют тайно оснастить ядерным оружием свои объекты ПРО в Польше и Румынии. "Она вышла и сказала именно это: что мы возьмем и быстро развернем наш собственный потенциал и применим его, чтобы ликвидировать их ракеты. И она даже дала русским повод для паранойи насчет конкретного срока", - сказал Льюис. "Так что когда развертывание [российских ракет] начинается всерьез, можно биться об заклад, что Генштаб России будет выискивать любые признаки американской атаки. Конечно, мы не узнаем, когда это произойдет. Будем надеяться, что Трамп не твитнет что-нибудь глупое на той неделе", - добавил эксперт. Спустя несколько часов после своего заявления Хатчисон, наконец, написала в Twitter объяснение - несколько менее воинственное, но все же предвещающее опасные времена, заключает автор статьи. Источник: The Daily Beast