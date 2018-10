3 октября 2018 г. Генри Фой | Financial Times Может ли Россия отказаться от доллара? Правительство Владимира Путина заявляет, что работает над планами по дедолларизации российской экономики и избавлению крупнейших отраслей от американской валюты. "Но сказать может быть проще, чем сделать", - считает журналист Financial Times Генри Фой. "Россия сильно зависит от экспорта сырья и энергии - а на этих рынках подавляющее большинство предпочитает доллар. И Кремль вряд ли убедит своих западных партнеров вести торговлю в нестабильной российской валюте", - пишет Фой. "Россия - крупный экспортер, и в прошлом году торговый профицит составил 115 млрд долларов. Российские металлы, зерно, нефть и газ потребляют по всему миру, и они по-прежнему пользуются высоким спросом на Западе, несмотря на ухудшение отношений между Москвой и многими западными столицами", - отмечает автор статьи. "Рост торговли с Китаем и другими азиатскими партнерами в последние годы позволил уменьшить общую долю доллара в российских валютных взаиморасчетах, но в прошлом году "зеленые" все еще составляли 68% притока валюты", - продолжает журналист. "Я, безусловно, поддерживаю курс на увеличение платежей в национальной валюте, - заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. - Его следует продолжать в соответствии с экономической целесообразностью и с учетом интересов наших компаний-экспортеров, но, тем не менее, направление движения обещающее". Автор статьи указывает на то, что в дедолларизации российских обязательств успех достигнут скромный: на декабрь 2015 года доля доллара в общем внешнем долге составляла 68%, в марте этого года - 53%. Российские банки и компании, против которых, вероятнее всего, будут введены новые санкции, сумели перевести доли своего долга из долларов в рубли, но все же долларовое долговое бремя корпоративного сектора еще выше 55%. В прошлом месяце Путин и лидер Китая Си Цзиньпин пообещали вместе бороться против такой американской политики, как санкции и пошлины. "Претворение этих банальностей в реальные выгоды будет иметь ключевое значение для усилий Москвы по дедолларизации", - пишет Фой. "Дедолларизация возможна до определенной степени, но это вопрос не о том, хочешь ли ты покинуть территорию доллара, а о том, куда ты потом пойдешь. Евро? Юань? Биткоин? Какова модель этой следующей системы?" - считает бывший зампред ЦБ РФ Константин Корищенко. "Одного решения нет, тут может быть много вариантов, - сказал Корищенко. - У каждого свои издержки - нам нужно сопоставить издержки сохранения доллара с издержками поиска новой ситуации". Производство нефти и газа все еще является опорой российской экономики. И если газ обычно продается европейским компаниям по долгосрочным контрактам, которые могут быть в евро, то мировой рынок нефти - долларовый. Крупные трейдеры вряд ли согласятся идти на валютные риски купли-продажи в других валютах. Китай, может, и будет открыт к дедолларизации импорта нефти и газа из России, но другие страны вряд ли последуют этому примеру, отмечается в статье. "Нельзя взять и сказать: "Ладно, давайте откажемся от доллара и станем торговать нефтью в евро", - считает Корищенко. - Ливия пыталась и потерпела неудачу. Ирак пытался. Роль доллара на нефтяном рынке нескоро изменится". Источник: Financial Times