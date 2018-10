3 октября 2018 г. Майкл Пил, Катрина Мэнсон, Макс Седдон | Financial Times Американский дипломат грозит уничтожить российские ракеты Высокопоставленный дипломатический представитель США предупредила, что Вашингтон может "ликвидировать" новое поколение российских ракет, если Москва не прекратит их разрабатывать в нарушение договора от 1987 года, передают журналисты Financial Times Майкл Пил, Катрина Мэнсон и Макс Седдон. "Контрмеры будут заключаться в ликвидации ракет, которые Россия разрабатывает в нарушение соглашения", - сказала постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. "Впоследствии, после того как некоторые американские официальные лица в частном порядке заявили, что Хатчисон высказалась неточно, она написала в Twitter, что "не говорила об упреждающем ударе по России". По ее словам, она имела в виду, что Россия должна вернуться к соблюдению договора о ядерном оружии, иначе США придется уравнять с ней свой потенциал, чтобы защитить себя и интересы НАТО", - сообщают авторы статьи. Эксперт по ракетным вооружениям в вашингтонском Международном институте стратегических исследований Майкл Эллеман назвал замечания Хатчисон безответственными. По его словам, любой упреждающий удар со стороны США будет "изрядной провокацией", способной "очень быстро обостриться". "Эти штуки расположены на территории России, и, заметив приближающиеся ракеты, разве они [русские] будут ждать, чтобы их распознать и определить, ядерные ли они или обычные? Это очень, очень страшно", - сказал Эллеман. "Я подозреваю, она пыталась сказать, неизящно и не слишком ясно, что мы будем развивать оборонительные технологии и возможности нейтрализовать угрозу, исходящую от конкретно этой системы", - считает эксперт. Источник: Financial Times