3 октября 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Постпред США при НАТО "крупно облажалась", переборщив с жесткой риторикой в адрес России Высокопоставленный диппредставитель США Кэй Бейли Хатчисон предупредила, что Вашингтон может "ликвидировать" новое поколение российских ракет, если Москва не прекратит их разрабатывать в нарушение договора о РСМД от 1987 года. По мнению экспертов, эти заявления можно назвать "безответственными" и истолковать как намек на превентивный удар. Такой шаг мог бы сыграть на "российской паранойе" и спровоцировать ядерную войну, пишут обозреватели. Несмотря на последовавшие опровержения Хатчисон, ущерб дипломатическим отношениям уже был нанесен. Высокопоставленный дипломатический представитель США предупредила, что Вашингтон может "ликвидировать" новое поколение российских ракет, если Москва не прекратит их разрабатывать в нарушение договора от 1987 года, передают журналисты Financial Times Майкл Пил, Катрина Мэнсон и Макс Седдон. "Контрмеры будут заключаться в ликвидации ракет, которые Россия разрабатывает в нарушение соглашения", - сказала постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. "Впоследствии, после того как некоторые американские официальные лица в частном порядке заявили, что Хатчисон высказалась неточно, она написала в Twitter, что "не говорила об упреждающем ударе по России". По ее словам, она имела в виду, что Россия должна вернуться к соблюдению договора о ядерном оружии, иначе США придется уравнять с ней свой потенциал, чтобы защитить себя и интересы НАТО", - сообщают авторы статьи. Эксперт по ракетным вооружениям в вашингтонском Международном институте стратегических исследований Майкл Эллеман назвал замечания Хатчисон безответственными. По его словам, любой упреждающий удар со стороны США будет "изрядной провокацией", способной "очень быстро обостриться". "Эти штуки расположены на территории России, и, заметив приближающиеся ракеты, разве они [русские] будут ждать, чтобы их распознать и определить, ядерные ли они или обычные? Это очень, очень страшно", - сказал Эллеман. "Я подозреваю, она пыталась сказать, неизящно и не слишком ясно, что мы будем развивать оборонительные технологии и возможности нейтрализовать угрозу, исходящую от конкретно этой системы", - считает эксперт. Постпред США при НАТО пригрозила России превентивной войной - видимо, по ошибке, сообщает журналист The Daily Beast Дэвид Акс. Ситуацию не исправило то, что Хатчисон, похоже, перепутала тип ракеты - она упомянула "баллистические ракеты среднего радиуса действия", но 9M729 - это низколетящие крылатые ракеты, а не высотные баллистические. Кей Бейли Хатчисон "крупно облажалась", считает Джеффри Льюис, эксперт по ядерной политике в Миддлберийском институте международных исследований в Монтерее. "Она пыталась сказать, что США будут разрабатывать возможности противодействия (...), - сказал Льюис. - Но она скорее привыкла заводить избирателей-реднеков на республиканских праймериз в Техасе, так что она переборщила с жесткой риторикой (...)". "Но когда речь идет о переговорах по ядерным вооружениям, неаккуратная формулировка может иметь большое значение", - отмечается в статье. "Подобная риторика - это опасный шаг назад, - сказал Джеффри Уилсон, эксперт по ядерному оружию в Фонде Плаушерс. - В результате ослабевает наша политика сдерживания и растет вероятность того, что в случае кризиса просчеты или недопонимания могут привести к военному противоборству с русскими". По словам Льюиса, ошибочные высказывания Хатчисон играют на российской "паранойе": многие в России опасаются, что США годами планируют тайно оснастить ядерным оружием свои объекты ПРО в Польше и Румынии. "Полпред Трампа в НАТО спровоцировала дипломатический инцидент с ядерным оттенком" - сообщает в заголовке The Washington Post. "Хотя высказывания полпреда Кэй Бейли Хатчисон были несколько амбивалентными, эксперты по контролю вооружений сказали, что их можно было бы истолковать как намек на превентивный удар. Такой шаг мог бы привести к ядерной войне", - пишут журналисты Майкл Бирнбаум и Пол Сонне. "Только после того, как высказывания повлекли за собой негодующую реакцию МИД России, Хатчисон разъяснила в Twitter, что "не говорила о превентивном ударе по России". Но ущерб дипломатическим отношениям уже был нанесен", - пишет издание. По утверждению издания, попытки американских дипломатов убедить Россию вернуться к соблюдению договора о РСМД пока не увенчались успехом. "По указаниям Конгресса и ради усиления нажима Пентагон начал работать над планами запрещенной ракеты, которую США могли бы спешно разместить, если договор рухнет официально", - сообщает газета. "Спор о договоре о РСМД также побудил американских военных задуматься об укреплении обороны против угрозы крылатых ракет, исходящей от России в Европе", - пишет газета. Один из возможных шагов - усовершенствование системы обнаружения российских крылатых ракет. "Пентагон также рассматривает технологии, которые можно было бы взять на вооружение, чтобы сбивать ракеты, летящие к конкретным целям; возможно, к этим усилиям отсылала в своих высказываниях Хатчисон", - отмечает издание.