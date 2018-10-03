"Брекзит": Франция рассматривает все сценарии

Французское правительство готовит серию инструкций для нейтрализации последствий на случай, если соглашение по "Брекзиту" не будет заключено, пишут журналисты Le Monde Бертран Бисюэль и Патрик Роже.

Нужно подготовиться ко всем сценариям, включая самый худший, пусть даже он нежелателен. Начиная с апреля французское правительство рассматривает гипотезу о выходе Великобритании из Евросоюза без мирового соглашения - и изучает его последствия. "Лучше предполагать самое худшее и грешить излишней предосторожностью, чем быть застигнутыми врасплох в марте", - пояснили в резиденции французского премьер-министра. Отсчет времени ведется до 29 марта 2019 года, когда Великобритания должна покинуть Евросоюз. С соглашением или без него. И тогда надо быть готовыми к любым ситуациям, говорится в статье.

С этой точки зрения в среду 3 октября на рассмотрение совета министров был представлен законопроект, поданный министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом и ответственным министром по европейским делам Натали Луазо. Законопроект наделяет правительство правом принимать инструкции о необходимых мерах, передают журналисты.

"Одна часть нашего руководящего центра работает над переговорами, в связке с Елисейским дворцом, с тем чтобы они привели к положительному результату, а другая часть работает над подготовкой выхода, с учетом двух гипотез: deal или no deal", - резюмирует Матиньонский дворец (резиденция премьер-министра Франции. - Прим. ред.).

Действительно, если согласие не будет найдено или если британский парламент не ратифицирует это соглашение до 29 марта, то начиная с 30 марта к Великобритании будут применены правила как к "стране третьего мира". Каков будет тогда статус ее граждан, проживающих во Франции, чье право на пребывание тотчас исчезнет? Как обеспечить выдачу приблизительно 150 тыс. разрешений на временное пребывание? Как сделать так, чтобы они в одночасье не лишились прав на социальную защиту? Все эти аспекты были рассмотрены, поясняют Бисюэль и Роже.

Должны быть также полностью пересмотрены правила, применимые к людям и товарам, что потребует дополнительных человеческих ресурсов и нового оборудования. Кадровый состав таможни должен быть усилен, отмечают авторы статьи.

В недавней инструкции, обнаруженной Le Monde, префект региона О-де-Франс Мишель Лаланд предостерегал своего вышестоящего министра Жерара Коллона о последствиях, которые необходимо предвидеть. "Средняя продолжительность контроля должна быть удвоена, с учетом равномерности движения в местах прохода через границу", - предупреждал он. Относительно перемещения товаров следует предусмотреть восстановление "санитарного и фитосанитарного контроля" для животных и продуктов животного и растительного происхождения.

"В наших стратегических интересах, чтобы поезда компании Eurostar продолжали ездить, чтобы самолеты продолжали летать, чтобы граждане по обе стороны были успокоены", - пояснили во французском МИДе. - Открываются возможности, которые потребуется приспособить с учетом того, что сделает Великобритания, с одной стороны, и наши европейские партнеры - с другой", и чтобы все пришли к согласию. "Именно в этом заинтересованы британцы, таков же и интерес европейцев", - полагают в министерстве иностранных дел. И при этом добавляют, что "отсутствие соглашения лучше, чем плохое соглашение".