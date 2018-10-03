Борис Джонсон, поджигатель "тяжелого Брекзита", хочет одолеть Терезу Мэй

Менее чем за полгода до вступление "Брекзита" в силу бывший министр иностранных дел Великобритании во вторник на съезде правящей Консервативной партии яростно накинулся на британского премьер-министра, пишет корреспондент французской Le Monde.

Даже если придется надеть костюм паяца, Борис Джонсон готов на все, лишь бы поднять на смех премьер-министра Терезу Мэй, ставшую символом "мягкого Брекзита", одним из главных хулителей которого он хочет стать. Такую роль он решил сыграть 2 октября на съезде Консервативной партии, где устроил главный аттракцион дня, отмечает автор статьи.

Он упивается отказом Евросоюза на прошлой неделе от "плана Чекерс" о таможенном партнерстве с ЕС, который отстаивает премьер-министр и который подтолкнул Джонсона уйти из правительства в начале июля, говорится в статье.

"Это не демократия. Это не то, за что мы голосовали", - заявил он во вторник, назвав план Терезы Мэй "надувательством". "Не верьте, когда они говорят, что нет другого плана или другой альтернативы", - добавил он, выступая перед консерваторами.

Знаком текущего наступления с целью опрокинуть солдата Мэй стало то, что ежедневная консервативная газета 27 сентября отдала ему разворот с тем, чтобы политик изложил свой план "лучшего Брекзита". Он сравнивает "план Чекерс" с "поясом смертника", прикрепленным к Великобритании.

Позиция Джонсона по "Брекзиту" эволюционирует. Теперь этот евроскептик стал певцом "тяжелого Брекзита" и, в частности, отстаивает "суперсоглашение о свободной торговле" с ЕС, скопированное с соглашения, подписанного между ЕС и Канадой (CETA), указывает журналист.

Но все это неважно, выступления Бориса Джонсона по-прежнему пользуются популярностью у части консервативного электората. Вот уже несколько месяцев он представляется в качестве решения и крайнего средства в случае провала переговоров, говорится в статье. До такой степени, что британская пресса каждые полгода объявляет его будущим премьер-министром.

Союзников Бориса Джонсона в муниципалитетах можно пересчитать по пальцам одной руки. Двенадцать консерваторов даже угрожают уйти из партии, если он станет ее лидером, сообщает автор статьи.

Министр финансов Филип Хэммонд считает, что Борис Джонсон совершает свою эволюцию в "воображаемом мире", а замглавы МИД Великобритании Алан Дункан в Twitter обещает лично положить конец его карьере. Нам не нужен "британский Трамп", утверждает он.