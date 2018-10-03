Эрик Земмур: "Я боюсь исчезновения Франции"

Французский эссеист и полемист Эрик Земмур в среду в Женеве представит свое последнее эссе "Французская судьба" (Destin français, издательство Albin Michel). Накануне он дал интервью журналисту швейцарской газеты Le Temps Ришару Верли.

"Вы действительно опасаетесь исчезновения Франции, затопленной исламом и глобализацией?" - спросил журналист.

"Да, я этого боюсь. И поэтому в своей книге я показываю, что это может стать реальностью. Франция - страна, которая всем обязана политике. Я это поясняю: она является продуктом людей, которые в ней живут и обеспечивают ее существование. Однако сегодня ей угрожают две запредельные силы: глобализация и исламская демографическая волна. Я доказываю это, анализируя историю: сегодня мы переживаем период, гораздо более близкий к эпохе Карла Лысого и к крестовым походам, чем ко временам Великой французской революции или промышленной революции эпохи Второй империи. Да, я считаю, что Франция осаждена и должна быть защищена", - ответил Земмур.

"К истории я отношусь отнюдь не избирательно. Наоборот, я всеми силами стараюсь обойти современных французских историков, подтверждая, что они стоят во главе идеологической операции по разрушению. Я погрузился в труды историков XIX века. Читаю всех зарубежных историков, которые изучают мою страну. Словом, я отказываюсь от диктата французской интеллектуальной элиты. Именно в этом меня часто упрекают. И настаиваю на том, что идентичность Франции поставлена под угрозу идеологией прав человека и нынешним миграционным нашествием", - сказал эссеист.

"И ради защиты ваших взглядов вы бросаете вызов, отправляясь в телевизионные студии?" - поинтересовался журналист.

"Я думаю, что передачи с наибольшим охватом аудитории стоят в центре пропаганды "политической корректности". А значит, нужно туда идти. Это битва за общественное пространство. Я умышленно иду на риск и делаю это совершенно искренне", - ответил собеседник издания.

"На этой неделе Франция отмечает 60-летие Конституции Пятой республики. Этот документ, внедренный генералом де Голлем, по вашему мнению, спас Францию в 1958 году. Почему же вы больше не признаете его в качестве институционального оплота?" - спросил интервьюер.

"Эта Конституция была сделана под де Голля. Но социальные институты постепенно были "перевернуты" депутатами, правящим классом, политическими сделками. Институциональный рывок, произошедший в период Пятой республики, уже выдохся. Глобализация и европейская интеграция сделали свое дело. Моя книга является призывом к новому рывку. Мы должны реагировать на нашу культурную колонизацию со стороны исламизма, с одной стороны, и глобализма в американском стиле - с другой", - ответил Земмур.