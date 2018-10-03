Впервые за последние 55 лет Нобелевскую премию по физике получила женщина

Канадка Донна Стрикленд стала третьей женщиной-физиком, чьи заслуги были удостоены Нобелевской премии. Работу, склонившую чашу весов Нобелевского комитета в ее пользу, она написала в возрасте 26 лет, сообщает немецкая газета Der Spiegel.

"В декабре 1985 года в специализированном издании Optics Communications была опубликована первая статья Донны Стрикленд. Ей тогда было 26 лет, и в рамках своей кандидатской диссертации она занималась исследованиями ультракоротких лазерных импульсов высокой интенсивности", - говорится в статье. Статья небольшая, но содержательная, комментирует автор статьи Юлия Мерло.

"Спустя тридцать с лишним лет, 2 октября 2018 года, она была удостоена за эту работу Нобелевской премии в области физики - став третьей женщиной, получившей эту награду, и первой за последние 55 лет", - передает журналистка.

До этого в 1963 году за свою работу в области структуры атомных ядер премии была удостоена Мария Гёпперт-Майер. А за 60 лет до нее - Мария Кюри за исследование радиоактивности.

"Донна Стрикленд разделила премию с французом Жераром Муру и американцем Артуром Эшкином", - сообщается далее.

"Эксперименты приносили мне тогда огромную радость - я проводила в лаборатории много часов", - говорит Стрикленд в телефонном разговоре.

Сегодня Донна Стрикленд - профессор Университета Ватерлоо в Канаде.

"Нобелевская премия, доставшаяся в этом году Стрикленд, пришлась как раз на тот момент, когда ведутся интенсивные дискуссии относительно роли женщин в естественных науках. Сегодня физики по всему миру обсуждают доклад своего коллеги из Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN), в котором говорится о якобы имеющей место несправедливой поддержке женщин-ученых в сфере естественных наук и ставится под сомнение компетентность некоторых женщин-физиков, занимающих престижные должности".

В 2010 году новостной портал The Record спросил Стрикленд о том, почему так непросто увлечь молодых женщин физикой. По мнению профессора, немалую роль в этом сыграли такие сериалы, как "Теория Большого взрыва", говорится в статье.

"Сегодня существует устоявшееся мнение, что физика - это область суперботаников и мега-карьеристов", - заявила тогда физик. А кто хочет быть похожим на них? Сама себя Стрикленд назвала "энтузиастом по части лазеров".

До того, как получить Нобелевскую премию, Стрикленд кроме своей профессорской деятельности не имела никакой известности, о ней не было даже статьи в Wikipedia - в отличие от многих ее коллег-мужчин. "Онлайн-энциклопедию уже давно упрекают в том, что там пишут в основном о мужчинах, что приводит к дисбалансу", - пишет в заключение автор материала.