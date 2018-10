3 октября 2018 г. Марк Беннеттс | The Times Шпион Анатолий Чепига получил награду за работу на Украине Российский полковник, объявленный одним из подозреваемых в отравлениях в Солсбери, получил от Путина высшую военную награду за тайную эвакуацию бывшего лидера Украины во время революции в 2014 году, пишет журналист The Times Марк Беннеттс. По сообщению лондонского Центра "Досье", полковник Анатолий Чепига получил звание "Героя России" за участие в спасении Виктора Януковича. "Чепига там был, он его охранял", - сказал The Times Сергей Канев, автор материала, опубликованного Центром "Досье", который финансируется Михаилом Ходорковским. По словам Канева, источником информации является офицер ГРУ, разочарованный правлением Путина. "Кремль заявляет, что у него нет данных по вручению награды полковнику Чепиге, хотя в российской военной академии, где тот учился, выгравировано имя Чепиги как удостоившегося этой чести. Считается, что бывший телохранитель Путина Алексей Дюмин, 46 лет, тоже был награжден за участие в этой операции", - сообщает Беннеттс. Источник: The Times