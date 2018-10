Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 3 октября 2018 г. 3 октября 2018 г. Дэвид Барстоу, Сюзанна Крэйг и Расс Бюттнер | The Times Трамп был причастен к сомнительным налоговым схемам, когда получал богатство от своего отца "В 90-е годы нынешний президент Трамп участвовал в сомнительных налоговых схемах, в том числе в случаях откровенного мошенничества, благодаря которым сильно увеличилось состояние, унаследованное им от его родителей", - излагает The New York Times выводы из собственного журналистского расследования. "Трамп победил на президентских выборах, уверяя, что нажил свои миллиарды сам, он также давно настойчиво утверждал, что его отец, легендарный нью-йоркский девелопер Фред Ч. Трамп, почти не оказывал ему финансовой помощи", - отмечают журналисты Дэвид Барстоу, Сюзанна Крэйг и Расс Бюттнер. "Но расследование нашей газеты, основанное на колоссальном корпусе конфиденциальных налоговых деклараций и финансовой отчетности, обнажает, что Трамп получил от империи недвижимости своего отца сумму, эквивалентную не менее 413 млн долларов в пересчете на нынешние деньги, причем началось это, когда он был маленьким ребенком, а продолжалось доныне", - говорится в статье. "Значительная часть этих денег попала в руки Трампа, потому что он помогал своим родителям уклоняться от налогов. Он, его братья и сестры создали фиктивную корпорацию, чтобы замаскировать подарки своих родителей на миллионы долларов, как демонстрируют документы и интервью. Документы указывают, что Трамп помогал своему отцу получать необоснованные налоговые вычеты, на которых он выгадал еще несколько миллионов. Он также помог с формулированием стратегии по занижению стоимости авуаров его родителей в недвижимости - занижению на сотни миллионов долларов в налоговых декларациях, и в результате налоговые отчисления резко уменьшились, когда эти объекты недвижимости были переданы ему и его братьям и сестрам", - пишут авторы. "Как обнаружила наша газета, эти маневры не встречали сильного сопротивления Налогового управления США (IRS). Родители президента, Фред и Мэри Трамп, передали своим детям имущество, стоимость которого с лихвой превышала 1 млрд долларов, и налог мог бы составить не менее 550 млн доллларов (тогда действовала 55-процентная ставка налогообложения подарков и наследства). Трампы заплатили в общей сложности 52,2 млн долларов - то есть около 5%, демонстрирует налоговая отчетность", - говорится в статье. Издание сообщает, что сам Трамп многократно отказывался дать комментарии для статьи. Но в понедельник его поверенный Чарльз Дж. Хардер прислал письменное заявление: "Утверждения New York Times о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на 100% лживы и являются крайне клеветническими. Никто не совершал никакого мошенничества или уклонения от уплаты налогов. Факты, на которых газета основывает свои ложные утверждения, чрезвычайно неточны". Хардер также заявил, что Трамп перепоручил налоговые стратегии родственникам и специалистам по налогам и "не имел буквально никакого касательства к этим вопросам". Роберт, брат Дональда Трампа, распространил заявление от имени семьи Трамп, сообщив, что их отец и мать скончались, соответственно, в 1999 и 2000 годах. "Все надлежащие налоговые декларации на подарки и наследство были поданы, а требуемые налоги уплачены", - сказано в заявлении. Семья Трамп просит уважать неприкосновенность частной жизни покойных родителей. Со своей стороны, газета замечает, что возникают новые вопросы по поводу того, почему Дональд Трамп отказывается предать огласке свои налоговые декларации. "По словам налоговых экспертов, маловероятно, что Трампу грозило бы уголовное преследование за помощь родителям с уклонением от налогов, поскольку эти деяния были совершены слишком давно и срок давности истек. Но у гражданских штрафов за мошенничество с налогами нет срока давности", - говорится в статье. Газета сообщает, что выводы, сделанные в ее расследовании, основаны на интервью бывших сотрудников и консультантов Фреда Трампа, а также на более чем 100 тыс. страниц документов, в том числе документов из открытых источников, а также конфиденциальной документации, в том числе более чем 200 налоговых деклараций Фреда Трампа, его компаний и нескольких партнерств и трастов Трампов. "Хотя среди этих документов нет личных налоговых деклараций президента, и они мало что раскрывают о его недавних деловых связях на родине и за рубежом, десятки налоговых деклараций корпораций, партнерств и трастов представляют собой первый публичный отчет о доходах, которые он получал десятилетиями от различных семейных предприятий. Из этого корпуса доказательств складывается финансовая биография 45-го президента США, которая фундаментально противоречит истории, распространяемой Трампом в его книгах, телепередачах и политической деятельности", - утверждают авторы. Газета поясняет: "Трамп разбогател, согласно его собственной версии, благодаря тому, что виртуозно умел заключать сделки; он вырвался из "крохотной" компании своего отца, которая работала в окраинных районах Нью-Йорка, и превратил один-единственный миллион долларов, которым его ссудил отец ("Я должен был вернуть ему долг с процентами!"), в империю стоимостью 10 млрд долларов, которая украсила именем Трампа отели, небоскребы, казино, авиакомпании и гольф-клубы по всему миру. По версии Трампа, все препятствия он преодолевал исключительно благодаря своей силе воли и предприимчивости, а Фред Трамп был для него просто болельщиком". "То, что я выстроил, я выстроил сам", - сказал Дональд Трамп. "Эту версию долгое время распространяли частенько легковерные СМИ, в том числе наша газета", - замечают авторы. Издание подчеркивает, что горстка журналистов и биографов оспаривала версию Трампа, особенно утверждение, что его состояние достигло 10 млрд долларов: "Они описывали, как Трамп эксплуатировал связи своего отца в банках, чтобы закрепиться в сфере недвижимости на Манхэттене. Они обнаружили пробелы в его дежурном рассказе о заемном миллионе, приводя данные, что на самом деле он получил 14 млн. Они поведали, как Фред Трамп как-то помог сыну с платежами по бондам казино в Атлантик-сити - купил фишки казино на 3,5 млн долларов", - говорится в статье. Но свое новое расследование финансов семьи Трамп, выводы из которого содержатся в этой статье, газета называет "беспрецедентным по размаху и точности", "первым всеобъемлющим взглядом на унаследованное состояние и уклонения от уплаты налогов, которые гарантировали Дональду Дж. Трампу шикарную жизнь". "Из этой статьи явствует, что во все периоды жизни Трампа его финансы были тесно переплетены с богатством его отца и зависимы от этого богатства", - пишут авторы. "В возрасте трех лет Трамп зарабатывал на империи своего отца 200 тыс. долларов в пересчете на нынешние деньги. К 8 годам стал миллионером. Когда ему исполнилось 17, отец сделал его совладельцем дома на 52 квартиры. Вскоре после окончания колледжа Трамп получал от отца сумму, эквивалентную 1 млн долларов в год. С годами суммы увеличивались, до более чем 5 млн в год в период, когда Трампу было 40 с лишним и 50 с лишним", - говорится в статье. "Фред Трамп неутомимо и изобретательно находил способы передачи богатства своим детям. Он сделал Дональда не только своим сотрудником, получавшим зарплату, но также своим управляющим недвижимостью, арендодателем, банкиром и консультантом. Он выдавал ему ссуду за ссудой, многие из которых так и не были возвращены. Он давал деньги на его автомобиль, на его сотрудников, на покупку акций, на его первые офисы в Манхэттене и на ремонт этих офисов. Он подарил ему три трастовых фонда. Он передал ему акции множества партнерств. На Рождество он выписывал ему чеки на 10 тыс. долларов. Он передавал ему доходы от прачечных в своих зданиях", - говорится в статье. "Многие из его подарков были структурированы так, чтобы обойти налоги на подарки и наследство методами, которые, по словам налоговых специалистов в интервью нашей газете, были неподобающими или, возможно, незаконными. Хотя Фред Трамп разбогател, в том числе, благодаря федеральным субсидиям на жилье, он уверял, что со стороны правительства крайне несправедливо облагать налогом его состояние при передаче его детям. Когда ему перевалило за 80, и у него началось старческое слабоумие, уклонение от налогов на подарки и наследство сделалось семейным делом, а Дональд Трамп играл одну из ключевых ролей, как демонстрируют интервью и только что полученные документы", - говорится в статье. Газета признает, что грань между законными налоговыми льготами и незаконным уклонением от уплаты налогов часто бывает размытой. "Богатейшие американцы почти никогда не платят сумм, даже близких к полной ставке налогообложения. Но налоговые эксперты, ознакомленные с выводами нашей газеты, сказали, что Трампы, похоже, не только эксплуатировали лазейки в законах, но и делали что-то большее. По их словам, описанное здесь поведение - последовательный обман и камуфлирование, особенно стоимости недвижимости Фреда Трампа, что многократно не позволяло Налоговому управлению США облагать налогами крупные сделки по передаче имущества его детям", - говорится в статье. Газета приводит пример: "22 ноября 1997 года, за полтора года до смерти Фреда Трампа, [Дональд] Трамп и его братья и сестры стали владельцами большей части империи своего отца". При этом, как утверждает издание, братья и сестры Трамп "уклонились от уплаты сотен миллионов долларов в качестве налогов на подарки, подав налоговые декларации, где объекты недвижимости были сильно недооценены и утверждалось, что они стоят всего 41,4 млн долларов. Та же группа зданий в следующем десятилетии была продана за цену, более чем в 16 раз превышавшую эту сумму". "В целом наша газета задокументировала 295 потоков доходов, созданных Фредом Трампом на протяжении 50 лет в целях обогащения его сына. В большинстве случаев остальные четверо его детей получали равную выгоду. Но со временем, покуда Дональд Трамп мчался от одной финансовой катастрофы к другой, его отец находил способы давать ему значительно больше денег. Тем не менее, в 1990 году, согласно ранее засекреченным письменным показаниям, Трамп пытался добиться, чтобы завещание его отца было переписано, а Фред Трамп, встревоженный и разгневанный, испугался, что такое переформулирование завещания может вылиться в то, что его империю используют для погашения долгов прогоревших компаний сына", - говорится в статье. Издание признает: "Конечно, историю обогащения Дональда Трампа невозможно свести к подачкам его отца. До того как он стал президентом, его уникальное достижение состояло в создании бренда "Дональд Дж. Трамп, миллиардер, сделавший себя сам" - бренда настолько мощного, что он приносил сотни миллионов долларов в качестве дохода от телепередач, книг и соглашений о лицензировании". Для создания бренда не менее важную роль, чем отцовские деньги, сыграли таланты Дональда Трампа по части рекламы и его стремление к острой конкуренции. Далее газета описывает биографию Фреда Трампа, утверждая: "Рано приобретенный опыт, культивируемые связи и волна федеральных жилищных субсидий помогли Фреду Трампу заложить фундамент богатства его сына". Фред любил говорить: "Спать - зря время тратить", и возводил леса длиной в целый квартал, чтобы его строители могли за неделю монтировать дюжину домов. И Фред Трамп, и его сын Дональд "свободно владели языком полуправды и лжи, как демонстрируют интервью и документы. Оба с упоением совершали нарушения безнаказанно. Оба были волшебниками при манипуляциях стоимостью своего имущества, сильно завышая или занижая ее в зависимости от того, что им требовалось", говорится в статье. Газета утверждает, что с другими членами семьи Фред мог обращаться жестоко, но Дональда чаще всего старался прощать. "Например, к 1987 году Дональд задолжал отцу по ссудам сумму, которая достигла как минимум 11 млн долларов. Но аннулирование этого долга вынудило бы Дональда заплатить миллионные налоги с суммы долга, который был бы ему прощен. Отец и сын нашли другое решение, о котором мы сегодня сообщаем впервые, - по-видимому, оно представляло собой одновременно незадекларированное дарение нескольких миллионов долларов и потенциально незаконный налоговый вычет", - говорится в статье. Фред Трамп купил 7,5% акций здания Trump Palace, обменяв непогашенные долги сына на акции здания. Спустя четыре года он продал весь свой пакет Trump Palace за 10 тыс. долларов (как указывают некоторые документы, продал собственному сыну), утверждает газета. "По правилам IRS, продать своему сыну акции стоимостью 15,5 млн долларов за 10 тыс. долларов - все равно что подарить ему 15,49 млн долларов, причем этот подарок облагается налогом. Фред Трамп не задекларировал такой подарок", - говорится в статье. Так Фред сэкономил на налогах около 8 млн долларов, а заодно задекларировал перед IRS свою инвестицию в Trump Palace как убыточную. Одновременно Дональд Трамп публично уверял покупателей, что квартиры в этом комплексе - уникально выгодная инвестиция. Подробно описав историю с потенциальными поправками к завещанию, а также стратегии, с помощью которых, как утверждается в статье, дети Фреда Трампа старались избежать налогов на наследство, переводя имущество отца при его жизни на себя, газета сообщает: согласно налоговой декларации, касавшейся наследства Фреда, "на момент смерти он владел всего пятью жилыми комплексами, двумя маленькими торговыми центрами и горсткой кооперативов в Нью-Йорке", на банковских счетах было всего 1,9 млн долларов, ни одной акцией он не владел. И все же, по заключению газеты, Дональд Трамп, его брат и сестра уклонились от налогов даже на эти обломки империи Фреда: например, утверждали, что пять жилых комплексов и два торговых центра стоили в совокупности 15 млн долларов. А стоимость комплекса Tysens Park Apartments просто не была указана в налоговой декларации. Источник: The Times



Twitter Facebook ВКонтакте Все статьи за сегодня Статьи по разделам В России Спорт История и культура Скандалы и происшествия В мире Экономика Война Разное Наука и жизнь Экстремальная ситуация Ближний Восток Закон и преступность Аналитика Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире Информация об ограничениях Политика конфиденциальностих Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).

Размещение рекламы на сайте Inopressa.ru © 1999-2018 InoPressa.ru