3 октября 2018 г. Стивен Кент | The Washington Examiner Российское вмешательство в "Звездные войны"? Когда этим займется Роберт Мюллер? Темная сторона силы бурно отреагировала на новые "Звездные войны", и к этому может быть причастна Россия, пишет журналист The Washington Examiner Стивен Кент. В исследовании Мортона Бэя под названием "Превращая ненавистников в оружие: "Последний джедай" и политизация поп-культуры путем манипуляции в социальных сетях" утверждается, что Россия могла играть активную роль в посыпании соли на раны фанатов "Звездных войн". "Звучит нелепо. Но задумайтесь на мгновение о том, что, хотя ФБР и американские спецслужбы так и не смогли доказать, что Россия "взломала" выборы в 2016 году, они не оставили сомнений в том, что главной целью России было "посеять раздоры и разногласия" в Америке", - пишет Кент. Бэй обнаружил, что из проанализированных 967 твитов о "Последнем джедае" 206 были негативными, а половину написали политически ангажированные аккаунты, в том числе боты, клоны и тролли. "Российские службы использовали все три типа аккаунтов, чтобы взбаламутить обмен мнениями и спровоцировать в сети сильную реакцию", - сообщает журналист. Он отмечает: "Звездные войны" занимают уникальное место в нашей культуре. Исторически сложилось так, что это любимая всеми франшиза, объединяющая многие поколения фанатов и, как ни одно другое современное произведение искусства, создавшая общую культуру трансляции базовых моральных и политических суждений". "Если вы Россия и ваша цель - "посеять раздоры и разногласия" в США, "Последний джедай" - мишень легкая и вызывающая сильные эмоции, считает Кент. "Может быть, вы ненавидите "Последнего джедая" и не работаете на Владимира Путина - это нормально", - добавляет журналист, признавая, что и для него фильм остается "непреодолимой болью". Важно то, подчеркивает Кент, что в интернете попадаешь на поле боя XXI века: не всякий спор является неподдельным, а иностранные игроки методично и злонамеренно добиваются вашей злости. "Россия в ближайшем будущем мало что выиграет, скрестив мечи с США. Она предпочтет, чтобы мы сражались между собой - до конца, каким бы он ни был. Опять-таки, научное исследование о роли безымянных россиян в том, чтобы разнести в пух и прах "Звездные войны", может казаться смешным. Но если подумать о том, что на самом деле приносит счастье американцам, то это не единодушие по поводу того, кто правит в Белом доме, а наша способность сидеть друг с другом в темном кинотеатре и улыбаться, когда Галактику в очередной раз спасают из мрака", - заключает Кент. Источник: The Washington Examiner