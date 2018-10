3 октября 2018 г. Майкл Бирнбаум и Пол Сонне | The Washington Post Полпред Трампа в НАТО спровоцировала дипломатический инцидент с ядерным оттенком Во вторник полпред США в НАТО спровоцировала тревогу, предположив, что США могут "уничтожать" российские ракеты, которые, по утверждениям официальных лиц США, противоречат судьбоносному советско-американскому договору о РСМД от 1987 года, сообщает The Washington Post. "Хотя высказывания полпреда Кэй Бейли Хатчисон были несколько амбивалентными, эксперты по контролю вооружений сказали, что их можно было бы истолковать как намек на превентивный удар. Такой шаг мог бы привести к ядерной войне", - пишут журналисты Майкл Бирнбаум и Пол Сонне. "Только после того, как высказывания повлекли за собой негодующую реакцию МИД России, Хатчисон разъяснила в Twitter, что "не говорила о превентивном ударе по России". Но ущерб дипломатическим отношениям уже был нанесен", - пишет издание. "Россия отрицает нарушения договора со своей стороны", - напоминает издание. Газета возвращается к заявлению Хатчисон: "Когда на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО ее спросили, что США могли бы сделать в связи с новым классом российских ракет, которые, как представляется, противоречат Договору о РСМД, Хатчисон сказала: "Контрмеры состояли бы в том, чтобы уничтожать ракеты, которые разрабатываются Россией в нарушение договора". Пока Хатчисон не разъяснила свою позицию спустя более чем 9 часов после своего первоначального заявления, было неясно, имела ли она в виду, что США будут таргетировать базы запрещенных ракет России, если Москва не вернется к соблюдению договора, либо она предостерегала, что США упрочат свою противоракетную оборону ради уничтожения любых запрещенных ракет, которые Россия решит выпустить по целям в США или странах-союзницах США. Сейчас возможности США по защите от угроз крылатых ракет ограничены". "Россия давно опасается, что противоракетные щиты США могут быть тайно применены для превентивного таргетирования в отношении человека, контролирующего российский ядерный арсенал, - российского президента Путина. Хотя официальные лица США давно отрицают, что такова задача их усилий в области противоракетной обороны, высказывания Хатчисон напрямую подогрели опасения России", - говорится в статье. По утверждению издания, попытки американских дипломатов убедить Россию вернуться к соблюдению договора о РСМД пока не увенчались успехом. "По указаниям Конгресса и ради усиления нажима Пентагон начал работать над планами запрещенной ракеты, которую США могли бы спешно разместить, если договор рухнет официально", - сообщает газета. "Спор о договоре о РСМД также побудил американских военных задуматься об укреплении обороны против угрозы крылатых ракет, исходящей от России в Европе", - пишет газета. Один из возможных шагов - усовершенствование системы обнаружения российских крылатых ракет. "Пентагон также рассматривает технологии, которые можно было бы взять на вооружение, чтобы сбивать ракеты, летящие к конкретным целям; возможно, к этим усилиям отсылала в своих высказываниях Хатчисон", - отмечает издание. Источник: The Washington Post