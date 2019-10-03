Вопреки мифу рыбаков, рыбы испытывают боль

"Многие рыбаки считают, что ощущение боли рыбе не знакомо. Однако это утверждение не соответствует действительности даже наполовину. Согласно новому исследованию, проведенному в Великобритании, рыбы вполне ощущают боль, которая к тому же похожа на человеческую", - сообщает немецкий журнал Focus.​

"Когда рыбы подвержены потенциально болезненным явлениям, они демонстрируют изменения в поведении", - сообщает биолог Линне Снеддон из Ливерпульского университета.

"Для своего исследования, опубликованного в авторитетном научном журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B, биолог проанализировала 98 научных статей о болевых ощущениях рыб".

"Потенциально болезненные явления приводят, согласно исследованию, к изменениям поведения рыб и физиологическим изменениям, в частности, уменьшению активности, защитного поведения, учащению дыхания (...). Все эти симптомы устраняются применением болеутоляющих средств", - говорится в статье.

"Так, ученые наблюдали, как рыбы, получившие удар током в определенной части аквариума, избегали нахождения там в последующие дни, несмотря на то, что там находился корм".

В связи со сделанными выводами, ученые призывают к более внимательному обращению с рыбами и​ гуманной ловле. В частности, "перед тем, как убить рыбу, не следует долго держать ее на воздухе после извлечения из воды - животное сильно страдает от недостатка воздуха, стресса и страха", передает Focus.