Нападки на Грету Тунберг показывают, что "люди не понимают, что на самом деле представляет собой аутизм"

"Критические замечания в адрес Греты Тунберг служат показателем неправильного понимания аутизма", - утверждает Даниэль Ланглойс, президент ассоциации Autisme France в интервью Le Monde.

"Юная экологическая активистка Грета Тунберг является мишенью для постоянных нападок. Помимо ее политических позиций, ее внешности, ее пола или ее юного возраста, мишенью также является ее недуг. У Греты Тунберг диагностирован синдром Аспергера, легкая форма аутистического расстройства, которое, среди прочего, усложняет социальные взаимодействия", - пишет автор публикации Диана Рени.

"Некоторые ее хулители, такие как уролог и эссеист Лоран Александр, называют ее "ребенком-ясновидящей", которая стоит "на грани психического расстройства". Другие обвиняют ее в том, что она холодная, отстраненная и даже неспособна на эмоции, как журнал Causeur, который сравнивает ее с "автоматом", - говорится в статье.

"Такая критика не нова, - говорит Даниэль Ланглойс. - Аутичных людей уже давно обвиняют в том, что они не испытывают никаких эмоций. Несколько лет назад психоаналитик Шарль Мелман даже сравнил их с "големом", персонажем из глины, лишенным свободной воли. Совсем недавно философ Мишель Онфрей назвал Грету Тунберг "киборгом". Отрицать человечность аутичных людей - это недостойно. Конечно, они не очень демонстративны, но человек, который не выражает свои эмоции эффектно и зрелищно, может испытывать их с неистовой силой!"

"(...) Грету нельзя считать человеком с ограниченными возможностями! - считает эксперт. - Она не страдает психическим или психиатрическим заболеванием, она, как и любая девушка-подросток, имеет функциональные особенности. В ее социальном поведении нет ничего шокирующего и даже смущающего, она ведет себя немного жестко, но она стоит на очень высокой ступени в аутистическом спектре [то есть у нее нет никаких нарушений умственного развития]".

"(...) Люди не понимают, что на самом деле представляет собой аутизм. Они связывают это понятие с образом Йозефа Шованца [писателя и философа с синдромом Аспергера]. Часто меня останавливали на улице и говорили: "Тебе очень повезло, твой ребенок гений". Но это совершенно ошибочно! У моего сына - взрослого человека с аутизмом - есть нарушения умственного развития. В реальности 98% людей с аутизмом не являются сверходаренными", - отмечает собеседница издания.