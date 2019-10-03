Что происходит в мозге, когда вы врете

"(...) Как несложно догадаться, ложь - это высокоинтеллектуальная деятельность, в которую вовлечено большое количество областей мозга, участвующих в рассуждениях высокого уровня", -пишет Сильвия Шокрон, ведущий научный сотрудник Национального научно-исследовательский центра Франции, сотрудник лаборатории психологии восприятия Университета Париж Декарт, на страницах Le Monde.

"Тот, кто врет, должен сначала принять решение скрыть или подделать правдивую информацию, а затем сфабриковать ложную версию реальности, которую он будет защищать, и распространять. Затем он должен убедиться, что все верят в его историю, и при этом запомнить свою версию фактов и оставаться бдительным, чтобы не противоречить самому себе. Можно с уверенностью сказать, что все эти процессы потребляют много энергии и ментального резерва, за исключением, возможно, профессиональных лжецов, которые автоматизировали все эти механизмы, чтобы повысить их эффективность", - говорится в статье.

"На церебральном уровне над выполнением этих действий работает префронтальная кора, известная своей вовлеченностью в сложные когнитивные процессы. Как показали Максим Киреев и его коллеги из Санкт-Петербургского университета в 2017 году, теперь можно отслеживать, как различные области мозга активируются и взаимодействуют друг с другом в соответствии с психологическим контекстом. Эти авторы использовали новый метод функциональной магнитно-резонансной томографии - анализ фМРТ для изучения того, как изменяется связность мозга, когда субъект лжет или когда он использует манипулятивное поведение по отношению к условиям, когда он говорит правду. По-видимому, во время лжи в левом полушарии устанавливается связь между медиальной лобной извилиной и нижней лобной извилиной. Взаимодействие между этими двумя областями мозга может отражать конкуренцию за выбор лживой или правдивой речи. Что касается манипулятивного поведения, то оно вызывает увеличение связности между левой медиальной лобной извилиной и правым височно-теменным соединением, той областью, которая позволяет нам поставить себя на место другого человека. Это означает, что когда субъект манипулирует нами, он действительно встает на нашу точку зрения, чтобы быть более эффективным!" - поясняет эксперт.

"В конечном счете, лжец часто сам начинает верить в свой обман и убеждать себя и даже нас в том, что он говорит правду. Но опять же, функциональная нейровизуализация может приподнять завесу над этой двойной ложью: для других и для себя! Дж. Ю и его коллеги из Университета Гонконга недавно задумались о возможности функциональной МРТ дифференцировать активность мозга во время обмана и ложного воспоминания. Эти две экспериментальные ситуации активируют левую лобную извилину, но только ситуация лжи также активирует сеть областей в обоих полушариях: правую верхнюю височную извилину, правую островковую оболочку, левую теменную долю и правую верхнюю лобную извилину. К счастью для настоящих лжецов, ничто не говорит о том, что эта техника способна обнаружить ложь в повседневной жизни", - указывает Шокрон.