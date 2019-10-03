Россия готовится к третьей волне цифровизации, говорит советник Кремля по цифровой экономике

"Уже в течение года Дмитрий Песков консультирует Кремль по вопросам цифровой экономики. Он был одним из руководителей недавнего чемпионата мира по рабочим профессиям World Skills в Казани. Встреча с корреспондентом французского издания Les Echos состоялась в Москве, в его кабинете в Университете НТИ "20.35" - это высшее учебное заведение нового типа, где студенты и управленческие работники проходят профессиональную подготовку в сфере цифровой экономики".

"(...) Первая волна цифровизации затронула те сектора, которые ворочают большим количеством данных: это банки, телекоммуникации, бизнес, логистика и... административные учреждения. (...)", - указывает Песков.

"Вторая волна коснулась индустрии 4.0. Наши нефтегазовые монополии, которые пять лет назад не понимали преимуществ цифровизации, теперь используют ее для повышения эффективности своего производства. Например, искусственный интеллект в управлении нефтяными потоками в "Газпром нефти" ни в чем не уступает тому, что делается в странах Запада", - считает специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития.

"Теперь Россия готовится к третьей волне цифровизации для ответа на будущие вызовы, в том числе, климатические. Над этим работают такие учреждения, как мой университет "20.35" или Школа 42 во Франции. Между нашими двумя странами возможна совместная деятельность. Мы изучаем опыт парижского университетского городка Station F и рассматриваем партнерство, чтобы повторить эту модель в Москве", - отмечает эксперт.

"Цифровизация российской системы образования - это один из государственных проектов 2018-2024 годов, запущенных Кремлем. Почти 4 млрд долларов выделено на подготовку управленческих работников в сфере цифровизации. А также новый венчурный фонд в 120 млн долларов для финансирования новых технологий обучения. Планируется преобразование учебных программ в школах и университетах, с тем, чтобы готовить меньше юристов, экономистов и менеджеров и больше программистов, дизайнеров и аналитиков данных. В настоящее время в России ежегодно готовится 40 тыс. специалистов по цифровизации. Через четыре года их будет втрое больше", - утверждает Песков.

"(...) Ни в одной стране мира интернет не может быть абсолютно свободным. Закон о "суверенном интернете" позволяет лучше защитить нашу систему, изолируя ее от вирусов и кибератак. Власти также должны бороться против опасной эпидемии "фейковых новостей", - настаивает собеседник издания. - Однако нужно найти разумный баланс между безопасностью и свободой. Аресты людей за критический "пост" неприемлемы. Это угрожает успешному развитию цифровизации страны".