Древние следы Черной смерти обнаружены в российском Поволжье

"В XIV веке эпидемия чумы - "Черная Смерть" - унесла жизни 60% населения Европы, быстро распространившись от берегов Черного моря до Центральной Европы. Хотя исторические записи впервые датируют ее появление 1346 годом н.э. в нижнем Поволжье России, исследователи не знали, происходил ли высоковирулентный штамм бактерии Yersinia pestis, вызвавший смертельную пандемию, из одного источника или он был завезен в Европу неоднократно путешественниками-носителями различных штаммов чумы из разных частей древнего мира", - пишет журнал Science.

"Сейчас, проанализировав 34 древних генома Y. pestis из зубов людей, захороненных в 10 местах по всей Европе с XIV по XVII века (включая братскую могилу в Тулузе во Франции), исследователи Института Макса Планка по истории человечества, расположенного в Йене в Германии, обнаружили, что самое раннее известное свидетельство, относящееся к пандемии, зафиксировано в Лаишево в Поволжье России, - говорится в статье. - Там исследователи обнаружили штамм Y. pestis, который был предком всех других изученных ими геномов, отличаясь лишь одной мутацией от тех штаммов, которые вызвали Черную смерть в Европе, сообщают они издании Nature Communications".

"Это не означает, что Поволжье было эпицентром Черной Смерти - она могла прийти из стран Западной Азии, где ученым еще предстоит изучить древнюю ДНК Y. pestis. Исследователи установили, что как только чума попала в Европу, в Черной Смерти - от Италии до Великобритании - был повинен единственный штамм. Этот штамм также породил другие варианты Y. pestis, которые вызывали смертельные вспышки чумы с конца XIV по XVIII век. Это заставляет предположить, что бактерия сохранялась локально в Европе, возможно, среди носителей-грызунов, где она превратилась в различные штаммы, которые вызвали более поздние эпидемии", - резюмирует издание.