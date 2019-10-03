Даже локальная ядерная война может иметь глобальные последствия

"Ученые смоделировали последствия обмена ядерными ударами между Индией и Пакистаном. Они могут быть катастрофическими", - сообщает австрийское издание Der Standard.

"Несколько дней назад премьер-министр Пакистана Имран Хан, выступая с эмоциональной речью на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, предупреждал о "кровопролитии" в ходе Кашмирского конфликта с Индией. Даже применение ядерного оружия он посчитал возможным", - передает издание.

"Ситуация в настоящий момент крайне критичная, - отмечает журналист Томас Бергмайер. - Конечно, ни одна из сторон не хочет допустить такого шага - однако исследователи уже разрабатывают сценарии последствий региональной ядерной войны. Ученые из Колорадского университета в Боулдере и Ратегрского университета проанализировали последствия такого гипотетического ядерного конфликта. Они, по мнению ученых, ни в коем случае не будут локальными и, вероятно, унесут жизни миллионов людей по всему миру".

"В настоящий момент Индия и Пакистан имеют в своем распоряжении около 150 ядерных боеголовок, к 2025 году их число может увеличиться минимум до 200. (...) Жертвами применения около 250 ядерных боеголовок над крупными городами Индии и Пакистана, вероятно, станут как минимум 50-125 млн человек. Большая часть этих людей погибнет не сразу от ядерных взрывов, а от возникших впоследствии пожаров", - говорится в статье.

"Ученые подсчитали, что в результате ядерной войны между Индией и Пакистаном в атмосферу Земли попадет как минимум 36 млрд килограммов сажи. Черные облака заслонят солнечный свет по всему земному шару и в конечном итоге уменьшат среднюю температуру на Земле примерно на 5 градусов Цельсия".

"В результате по всему миру на 15-30% сократится среднее количество атмосферных осадков, что в свою очередь приведет к тому, что растения будут накапливать меньше энергии в виде биомассы, а именно на 30% меньше на суше и на 15% в океанах".

"Для сельского хозяйства это станет катастрофой, мировой дефицит продовольствия будет неизбежным. И он, вероятно, будет продолжаться несколько лет. По подсчетам ученых, сажевые облака будут препятствовать прохождению солнечного света в атмосферу более 10 лет", - передает Der Standard.