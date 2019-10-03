Новые возможности для Киева

"Возможно, Зеленскому и Европе многое не нравится в "формуле Штайнмайера" для восточной Украины. Однако это лучший вариант мирного решения для всех", - считает журналист немецкого издания Die Tageszeitung Бернхард Клазен.

"(...) Во вторник представители конфликтующих сторон, включая Россию, пришли в Минске к сенсационному единству. Бывший президент Украины Леонид Кучма, представлявший страну в контактной группе в Минске, подтвердил в письме послу ОБСЕ Мартину Сайдику принятие Украиной "формулы Штайнмайера", - передает издание.

"Тем не менее, у "формулы Штайнмайера" есть недостаток: она не оформлена письменно. Россия и Украина интерпретируют эту формулу по-разному. Неоспоримое содержание формулы заключается однако в том, что Украина на законодательном уровне объявит особый статус для Донбасса. На территориях Луганска и Донецка, находящихся вне контроля Киева, будут проведены выборы в соответствии с украинским законодательством и под наблюдением ОБСЕ".

"Спорным остается вопрос о том, что будет с российскими военными, которые в настоящий момент находятся в Донбассе. (...) Для украинцев даже при Зеленском выборы и особый статус Донбасса возможны только после отвода российских военных и получения Украиной контроля над границей", - указывает Клазен.​

"Между тем лидеры восточноукраинских сепаратистов, Денис Пушилин и Леонид Пасечник, заявили, что они не намерены признавать контроль границы Украиной. Тем не менее, у Украины нет другого выбора, кроме как согласиться на "формулу Штайнмайера" со всеми ее недостатками и разной интерпретацией. Ведь подписание документа в Минске во вторник обеспечило прогресс в переговорах: президенты Франции, Германии, России и Украины скоро снова встретятся, отвод осаждающих друг друга орудий в критических точках будет продвигаться".

"А выборы в соответствии с украинским законодательством дают бесконечно много возможностей Киеву, - отмечает Клазен. - Теперь всем партиям в находящейся вне его контроля части Донбасса должно быть гарантировано беспрепятственное осуществление предвыборной кампании, в том числе и группам, являющимся бельмом на глазу для сепаратистов. Должна быть обеспечена и честная работа СМИ. (...) И, конечно, украинские избирательные комиссии должны получить право беспрепятственно работать в Донбассе".

"Теперь европейцы не должны оставить Зеленского без поддержки, бойкотируя выборы. Они должны использовать все возможности, которые дает "формула Штайнмайера". Ведь еще одно соглашение, не стоящее бумаги, на которой оно напечатано, не нужно никому", - пишет Die Tageszeitung.