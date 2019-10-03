"Ваш сын мертв"

"При попытке пересечь Берлинскую стену погибали сотни людей. Режим ГДР скрывал последствия смертоносного приказа на ведение огня. Судьбы многих людей по-прежнему покрыты мраком неизвестности", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Во второй половине дня 24 августа 1961 года шансы совершить побег были высоки. Спустя 11 дней после закрытия границы между секторами Берлинская стена еще не была бастионом. Путь на Запад преграждали лишь цепь сторожевых постов и колючая проволока", - повествует журналист Андреас Молитор.

24-летний Гюнтер Литфин каждый день слышал о тех, кому удалось пробраться на Запад. О том, что в беглецов стреляют, пока было неизвестно. В худшем случае он оказался бы в тюрьме, пишет издание.

Литфин хотел проплыть через Гумбольдтскую гавань, там он никогда не встречал патруль. "Он чувствовал себя настолько уверенно, что осмелился на побег средь бела дня, в четыре часа. Хороший пловец, как он, мог пересечь это короткое расстояние меньше, чем за минуту. Возможно, воздуха хватило бы даже для того, чтобы уйти под воду, тогда он мог бы попасть на другой берег незамеченным".

"Он не знал, что два дня назад генсек СЕПГ Вальтер Ульбрихт распорядился о том, "чтобы каждого, кто нарушит границу нашей Германской Демократической Республики, призывали к порядку, применяя оружие".

Гюнтер Литфин стал первым человеком, которого застрелили у Берлинской стены.

"О точном числе погибших у стены и жертв пограничного режима спорят по сей день. После конца ГДР то и дело появлялась новая статистика, будто бы от количества погибших зависит окончательная оценка характера государства СЕПГ", - отмечает издание. По данным Центра исследований современной истории в Потсдаме и Фонда Берлинской стены, в период с 1961 по 1989 год у стены погибло 140 человек. По информации исследовательского проекта "Государство СЕПГ", с момента основания ГДР и до падения стены здесь погибло 327 людей, из них 30 детей и подростков.

Но на самом деле в связи с пограничным режимом ГДР погибло гораздо больше людей, указывает издание. Так, по сей день не изучено количество погибших в Балтийском море за​ пределами Любекской бухты - по некоторым оценкам, там погибло почти 200 человек.

"Погибшие становились жертвами расстрела, их разрывали мины, они тонули, совершали самоубийство или же их давило шлагбаумом при попытке побега на машине. Другие погибали без всякого намерения бежать, их расстреливали по ошибке или же они становились жертвой трагического несчастного случая. Они задыхались - как самая юная жертва пограничного режима ГДР Эмануэль Хольцхауэр, которому было всего шесть месяцев. В 1977 году проводники должны были перевести его вместе с родителями в ФРГ в багажнике Opel Rekord через КПП Мариенборн. Когда пограничники проверили сильно просевшую машину и открыли багажник, мальчик, ослабленный снотворным и духотой, был уже мертв", - говорится в статье.​

Некоторые умирали анонимно, их имена и судьбы стали известны лишь после краха ГДР. Другие умирали ужасной смертью на глазах у остальных. Так, 18-летний Петер Фехтер, пытавшийся пересечь границу 17 августа 1962 года, будучи раненым у КПП Фридрихштрассе, 50 минут истекал кровью и звал на помощь на глазах у прохожих и полицейских, прежде чем его унесли пограничники ГДР.

К загадочным случаям относится и смерть журналиста Курта Лихтенштейна. В молодости он был убежденным коммунистом и членом КПГ, но затем попал под волну чисток, был исключен из партии и вступил в СДПГ. В октябре 1961 года Лихтенштейн снимал репортаж у границы и ради интервью с крестьянами, собиравшими картофель на стороне ГДР, пересек траншею, разделявшую два государства. Когда, увидев людей в форме, журналист побежал обратно в сторону Запада, в него начали стрелять. До сих пор не умолкают слухи о том, что Лихтенштейна могли застрелить по распоряжению, поступившему сверху. С прежних времен он знал многих высокопоставленных лиц ГДР, в том числе и Эриха Хонекера. Был ли в его лице ликвидирован бывший соратник и "предатель"? Знал ли Лихтенштейн слишком много об отдельных важных представителях СЕПГ? "В отчетах пограничных постов речь идет о "выстреле в грудь". Но как можно выстрелить в грудь убегающему человеку? На этот вопрос могло бы ответить вскрытие, но вдова Лихтенштейна получила по почте лишь урну с прахом своего мужа".

"К жертвам пограничного режима авторы исследований относят и застреленных пограничников-дезертиров, а также тех, кто "покончил жизнь самоубийством из-за обвинений в несении пограничной службы или страха перед наказанием". На одной только западной границе ГДР таких было 43 солдата", - указывает издание.

"Лишь 3 апреля 1989 года Хонекер распорядился о том, чтобы на КПП больше не стреляли в беженцев. Он опасался за репутацию ГДР. Международные протесты после последнего случая смерти у стены были сильны как никогда".​

В ночь на 6 февраля 1989 года при попытке пересечь стену был убит 20-летний Крис Геффрой. Сначала ему выстрелили по ногам, потом - прямо в сердце. "Карин Геффрой жила поблизости от того места, где ее сын без ее ведома пытался совершить побег. Она слышала, как свистели пули на полосе смерти. "Надеюсь, не попали в беднягу", - подумала она и легла спать. Они договорились позавтракать с сыном вместе на следующее утро, но он не пришел. Спустя два дня женщину забрали сотрудники госбезопасности "с целью прояснения одного обстоятельства". Ей сказали, что ее сын был тяжело ранен "при нападении на зону безопасности".​ "Ваш сын мертв", - сообщил офицер".​

Друзьям Геффроя удалось разместить в газете сообщение о смерти молодого человека. "Никогда раньше в газетах не разрешалось публиковать некрологи жертвам пограничного режима. На похороны пришло более сотни человек, в том числе журналисты с Запада - и сотрудники "Штази" (...)".

"Стрельба на границе вредила международному имиджу ГДР, вызывала волнения среди местного населения", поэтому "Штази" пыталась "замять, скрыть, исказить" информацию о погибших, указывает издание.​ "О том, что случилось с их родственниками, некоторые семьи узнали лишь после падения стены. Сокрытие начиналось уже на месте происшествия. Пограничники должны были сделать так, чтобы мертвых или раненых по возможности не было видно со стороны Запада. Их увозили чаще всего не на санитарных машинах, а незаметно грузили на армейские грузовики без всякого медицинского обеспечения. (...) В больнице уже ждал сотрудник "Штази", забиравший у мертвого документы и личные вещи. В свидетельстве о смерти в графе "фамилия" ставили "неизвестно". Последней станцией изощренного процесса сокрытия был крематорий Баумшуленвег, куда доставляли трупы и сжигали их, чтобы замаскировать причину смерти. Прах просеивали, чтобы удалить из него возможные пули. Так как в "Штази" хотели знать, известно ли семьям что-то о попытке побега их родственников, за ними часто следили месяцами", - пишет издание.

Солдата, застрелившего Криса Геффроя, после падения стены сначала приговорили к 3,5 годам лишения свободы, однако затем приговор отменили, заменив на условный срок в связи с тем, что в военной иерархии солдат стоял в самом низу и "в некотором смысле тоже был жертвой пограничного режима".

"Этот случай создал прецедент, на который ориентировались большинство процессов против пограничных стрелков. (...) Почти половина обвиняемых были признаны невиновными. Из 450 пограничников и их начальников, на которых подавали в суд в период с 1991 по 2005 год, к тюремному сроку были приговорены лишь 30 человек. Пограничники, застрелившие людей, получали от 6 до 24 месяцев лишения свободы, чаще всего условно", - пишет Die Zeit.