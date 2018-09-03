Что раскрывает об отношениях между Москвой и Пекином китайское участие в крупнейших российских военных учениях

Россия активно готовится к своим крупнейшим с 1981 года военным учениям. В этом проекте к Москве присоединятся войска из Китая и Монголии. Интервью корреспонденту французского издания Atlantico.fr дал французский политолог Жан-Сильвестр Монгренье, доктор геополитики, преподаватель истории и географии, сотрудник Французского института геополитики и Института Томаса Мора.

"Углубление военного сотрудничества, отражением которого являются военные учения "Восток-2018", намеченные в России с 11 по 15 сентября, нацелено на перспективу", - считает Монгренье.

"Происходит это на фоне трехсторонней дипломатии, начатой в 1990-е годы Евгением Примаковым - идея состояла в том, чтобы опираться на Китай, Индию и Иран, в целях вновь усилить позицию России в ее отношениях с Западом, а партнерство Москва-Пекин было оформлено в 1996 году. Тогда была основана "Шанхайская пятерка", представлявшая собой одно из геополитических выражений китайско-российского сближения. В 2001 году "пятерка" превратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). На самом деле китайско-российская проблематика выходит за рамки энергетического вопроса, - отмечает эксперт. - Сотрудничество затрагивает и военно-промышленный аспект".

"Растущая напряженность между Россией и Западом, возникшая вследствие нового украинского кризиса конца 2013 года, незаконной аннексии Крыма (18 марта 2014 года) и развязывания гибридной войны в Донбассе, сопровождалась активизацией дискурса о синофилии в Москве. Владимир Путин стал угрожать переориентацией российского энергетического экспорта в сторону Китая", - напоминает геополитик.

"В российском геополитическом дискурсе переориентация углеводородных потоков в сторону Китая и Азии представляет собой передаточное звено в демонстрации альянса между Москвой и Пекином, против США и Запада", - продолжает Монгренье.

"Пусть китайские руководители и не признали независимость Абхазии и не утвердили присоединение Крыма к России, однако они вновь подчеркнули геополитическую солидарность Китая с Россией. Си Цзиньпин 20 мая 2014 года восхвалял "решимость и нерушимую волю Китая и России вместе противостоять новым угрозам и вызовам и беречь региональную безопасность и стабильность", - сообщает политолог.

"Москва и Пекин едины в своем желании ниспровергнуть и даже обрушить существующий международный порядок, оказавшийся результатом долгого 500-летнего западного господства, историческими наследниками которого в конечном счете стали Соединенные Штаты. В случае российской власти речь, в частности, идет о том, чтобы взять реванш после окончания холодной войны, между 1989 и 1991 годом, на основании идеи о том, что "холодная победа" Запада была временной и преходящей, - анализирует Монгренье. - Такое умонастроение и вдохновленный им образ действий объясняют стремление к захвату тактических возможностей: в Центральной и Восточной Европе, в Средиземном море, на Ближнем Востоке и даже в Африке - для России; в "азиатском средиземноморье" (Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря), в Индийском океане, в Африке, в Евразии и даже в Латинской Америке - для Китая. В сущности, Китай становится супердержавой, поскольку для своей игры он охватывает мировое пространство".

"Из-за возможной трансформации КНР в центр тяжести Евразии, в частности, посредством проекта "новых Шелковых путей", стоит обратить внимание на двойственность китайско-российских отношений, - указывает ученый. - Рост могущества Китая, ставший еще более очевидным после кризиса 2008 года, представляет собой потенциальную угрозу, нависшую над российской Сибирью и Дальним Востоком: эти безлюдные регионы с богатыми природными ресурсами находятся под воздействием сверхнаселенных китайских провинций (6 млн россиян против 120 млн китайцев), когда-то там господствовал Пекин (смотри "неравные договоры" 1858-1960 годов)".

"Все же Москва проявляет большую осмотрительность в отношении Китая. Идея состоит в том, чтобы сдерживать и сопровождать стремительный китайский рост, идти на компромисс (делимитация общих границ) и сотрудничать (энергетические и военно-промышленные связи), не допуская конфронтации. Обе страны взаимно опираются друг на друга с тем, чтобы установить "мягкий баланс" по отношению к Западу", - комментирует Монгренье.

"Предстоящие совместные учения ("Восток-2018") не первые, но порядок их охвата, особенно с российской стороны, знаменует определенный курс. В плане геополитики и крупной стратегии Россия и Китай вроде как стоят спиной к спине перед лицом НАТО на востоке Евразии, а также американских альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И их отношения с Западом становятся все более резкими", - указывает эксперт.

"После российско-грузинской войны августа 2008 года западные руководители еще были уверены, что Владимир Путин стремится усилить свои позиции для того, чтобы договориться и улучшить "условия торговли" с Западом, и Россия, как бы то ни было, считалась его естественным партнером. Присоединение Крыма к России manu militari (лат. "военной силой". - Прим. ред.) и совпадающее с этим развязывание гибридной войны в Донбассе ускорили повторное ориентирование НАТО на российскую угрозу и взаимную оборону, что было предварительно приведено в действие принятием новой стратегической концепции во время Лиссабонского саммита (19-20 ноября 2010 года)", - отмечает политолог.

"В целях четко обозначить границы и не переходить их НАТО регулярно проводит учения на территории стран, наиболее подверженных опасности, - указывает собеседник издания. - Это три страны Балтии, Польша, Румыния и Болгария".

"Генеральный секретарь НАТО уточнил, что развертывание сил на военных учениях носит чисто оборонительный и взвешенный характер и не является пересмотром соглашения НАТО-Россия, к чему проявляют особое внимание страны Западной Европы", - подчеркивает эксперт.

"Соседство с Россией долгое время оставалось, мягко говоря, "тяжким", и западные умы уже привыкли к существованию угрозы на востоке Европы. Однако многие из них еще не осознали размер рисков и угроз, связанных с Китаем. В то время как Пекин теперь развертывает свой военно-морской флот на обширной дуге, проходящей от Арктики до Средиземноморья, и не намерен останавливаться на этом. Китай всегда воспринимался как азиатско-тихоокеанская держава, чьи амбиции на самом деле не имели отношения к Европе", - предостерегает Монгренье.