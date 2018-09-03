Почему измена может благоприятно сказаться на отношениях

В беседе с Bild семейные психологи Ева-Мария и Вольфрам Цурхорст объясняют, почему неверность одного из партнеров может помочь наладить отношения.

Умная симпатичная 35-летняя женщина сидит перед Евой-Марией и Вольфрамом Цурхорстом. Она вне себя от злости. Это он довел ее до такого состояния, ее партнер и отец ее двоих маленьких детей. Он изменил ей со своей коллегой. "Ситуация, ставшая практически клише: он часто находится в командировках, его сопровождает коллега. Всего лишь коллега, подчеркивает он. Жена верила ему. Но через какое-то время он стал странно себя вести. Иногда как бы мысленно отсутствовал, становился ворчливым. А потом вдруг слишком внимательным. И вот она решила проверить его смс - и все стало понятно", - автор публикации Михаэль Витт описывает типичную историю, которые рассказываются в кабинете семейных психологов.

"Около 40% немецких мужчин и 25% женщин хотя бы однажды изменяли своим партнерам", - сообщает издание. Измена - одна из самых типичных причин для расставаний.

"Почему люди изменяют? Все дело в сексе?" - задается вопросом автор публикации. По словам Вольфрама Цурхорста, "большинство людей изменяет своим партнерам потому, что та жизнь, которую они ведут, не наполняет их полностью. Им кажется, они живут не на полную катушку - не могут быть собой по многим причинам: это и уважение к партнеру, и воспитание, и представления о морали, и какие-то конфликты".

Мужчина из примера, описанного в начале статьи, испытывал давление на работе: он должен был быть успешен, чтобы обеспечивать семью. Его партнерша, вынужденная часто оставаться одна с маленькими детьми, упрекала его в том, что он бежит от них на работу. "Поскольку ему был нужен кто-то, кто бы усиливал его веру в себя, в какой-то момент он стал искать этого человека вне постоянных отношений", - говорится в статье.

По словам Евы-Марии, наши отношения похожи на торт. "Вначале торт целый. Но со временем люди начинают вкладывать в отношения все меньше и меньше: работа, стресс, будни, дети, меньше секса - торту начинает недоставать отдельных кусков. Но наш торт стремится постоянно быть целым. И тогда недостающее компенсируется, например, выстраиванием карьеры. Или общением с детьми. Но многие и в таком случае замечают: все еще чего-то не хватает. И тут мимо проходит привлекательный "кусок торта". И наш торт снова целый".

Вольфрам Цурхорст добавляет: "Большинство концентрируется на обвинениях в адрес партнера: вот свинья, разрушил семью, воспользовался доверием. Наша задача - вырвать этот "больной зуб" у того, кто был обманут. Это чудовищно сложный процесс, пока человек не осознает, что не все так однозначно и частично ответственность всегда лежит и на нем или на ней", - цитирует Bild.

"Например, молодая мама двоих детей из нашей истории отказалась от собственных интересов и потребностей. Жила лишь ради детей", - пишет автор статьи.

"Стоп. Неужели обманутый сам виноват?" - тут же задается вопросом журналист.

Ева-Мария Цурхорст советует не мыслить подобными категориями. Первая реакция - это всегда обида и бессилие. Так что же делать? "Если брать пример 35-летней женщины с двумя детьми, ей стоило обрести силу, посмотреть на свою жизнь заново, вернуться к хобби, встречам с друзьями, нанять няню для детей - в общем, не определять себя и свою жизнь только через детей", - рассказывают специалисты.

Ева-Мария и Вольфрам Цурхорст рассказывают, что ей это удалось: "она засучила рукава, занялась спортом и даже пошла учиться". Случилось так, что "партнер открыл ее для себя заново. Произошли изменения и в его жизни: он перестал целиком и полностью отдаваться работе".

А может, любовник или любовница все-таки может оказаться более подходящим партнером? - интересуется Bild. "Как правило, нет. Мы часто наблюдаем: когда роман перерастает в нечто постоянное, партнеры быстро переходят к привычным моделям отношений", - говорят психологи и указывают на то, что главное - не идеализировать любовника.

Кроме того, они говорят о том, что для обманутого партнера важно обратить внимание на то, какие качества есть у любовника или любовницы. "Речь не идет о том, чтобы становиться другим. А о том, чтобы понять, чего хочешь ты. Плохо, когда это превращается в сверхкомпенсацию и обманутый партнер начинает стараться улучшить в себе все: мужчина становится сверхчутким, женщина старается каждый вечер заниматься сексом со своим мужчиной. Речь идет о том, чтобы прислушиваться к самому себе".

По словам Вольфрама Цурхорста, "многие говорят после терапии: мы рады, что с нами это произошло. До измены мы были эмоционально подавлены, отдалялись друг от друга. А теперь все наладилось, и мы имеем даже больше, чем до произошедшего".

По словам Евы-Марии Цурхорст, "измена может нести в себе шанс освободиться эмоционально". "Измена может стать началом более близких и живых отношений", - уверена психолог.