Три пистолета, которые не смогли спасти Александра Захарченко

"Ни один из трех пистолетов, которые он имел при себе, не смог спасти Александра Захарченко - лидера пророссийских сепаратистов в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике", - пишет корреспондент EL PAÍS Пилар Бонет, поясняя, что в минувшую пятницу Захарченко стал жертвой покушения в Донецке - погиб при взрыве. Автор вспоминает, что в марте 2017 года Захарченко показал ей эти пистолеты, когда давал интервью. Издание также отмечает, что при взрыве был ранен министр налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

"Экономическое положение в ДНР колоссально ухудшилось за последние полтора года, с тех пор, как Захарченко решил фактически реквизировать и взять под управление предприятия украинских олигархов на подконтрольной ему территории. Оставшиеся в живых лидеры сепаратистов 2014 года разобщены между собой, и несколько из них стоят в оппозиции к тандему "Захарченко-Тимофеев", считая, что для их руководства характерны коррупция, неэффективность и разбазаривание ресурсов, поступающих из России", - пишет издание.

"В мае в Донецке один россиянин, хорошо осведомленный о политике ДНР, сказал вашей покорной слуге, что местным сепаратистам нужен лидер-бюрократ, который тактично подчинялся бы кремлевской администрации и управлял бы ресурсами, не вызывая недовольства многострадального и обнищавшего населения", - пишет автор.

Напомнив, что ранее погибли некоторые другие лидеры сепаратистов, издание замечает: "Москва и сепаратисты обычно приписывают эти смерти действиям "агентов" и "диверсантов" Киева, но есть и другие гипотезы, которые считают правдоподобными политические источники из ДНР в неофициальных разговорах. Эти гипотезы указывают на лиц, связанных с какой-то из "башен Кремля, замешанных в конфликте" - то есть разных отделов российской администрации, имеющих интересы на востоке Украины".