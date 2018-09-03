Психологи: от секса умнеют - особенно с подходящим партнером

Различные исследования показывают, что частый секс улучшает когнитивные способности человека, сообщает журналист Huffington Post Deutschland Моритц Дитхельм.

Так, в ходе нового исследования, проведенного учеными из Университета Вуллонгонг в Австралии, 6 тыс. испытуемых старше 50 лет проходили тесты на проверку памяти. Наилучшие результаты показали те, кто испытывает большую эмоциональную близость к своему партнеру и регулярно занимается сексом. При этом чем старше были испытуемые, тем очевиднее был результат, передает журналист.

Своими выводами австралийские психологи подтверждают результаты предыдущих исследований, отмечает Дитхельм.

Еще в 2010 году ученые консорциума университетов в Клермонте, штат Калифорния, установили, что регулярный секс способствует росту клеток в гиппокампе, части головного мозга, контролирующей чувства, память и нервную систему.

В 2016 году психологи Университета Макгилл в Канаде обнаружили, что женщины в возрасте до 30 лет, чаще занимавшиеся сексом, могли особенно хорошо запоминать абстрактные слова, говорится в статье.

В исследовании Оксфордского университета и Университета Ковентри в Великобритании также была установлена взаимосвязь между активной сексуальной жизнью в преклонном возрасте и мозговой активностью, превосходящей средние показатели: улучшение мыслительной деятельности у тех, кто в старости чаще занимался сексом, ученые связывают с выработкой во время секса гормонов допамина и окситоцина, передает издание.