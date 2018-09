3 сентября 2018 г. Ричард Ч. Пэддок | The New York Times Она сделала ставку на свои утверждения, связывающие россиян с Трампом. Она терпит неудачу "Белоруска из эскорт-агентства, схваченная таиландской полицией на семинаре по соблазнению, который проводила ее группа, в феврале привлекла внимание всего мира, заявив, что располагает аудиозаписями, которые, возможно, демонстрируют связь между российскими официальными лицами и избранием президента Трампа", - напоминает The New York Times историю Анастасии Вашукевич. "Она сделала ставку на то, что эти утверждения могут стать для нее пропуском из тюрьмы на волю. Спустя 6 месяцев складывается впечатление, что ее ход возымел для нее ужасные последствия, противоположные ожидаемым", - пишет журналист Ричард Ч. Пэддок. "То, что началось как обвинение в мелком нарушении иммиграционных правил, превратилось в серьезное уголовное дело, за которое в Таиланде потенциально дают 10 лет тюрьмы. А в новом интервью The New York Times Вашукевич впала в уклончивость, говоря о содержании своих записей, а также сказала, что теперь вообще не планирует предавать их огласке", - пишет издание. Вашукевич, гражданин Белоруссии Александр Кириллов ("она называет его своим тренером по соблазнению", - пишет газета) и еще шестеро россиян по-прежнему находятся под стражей в Таиланде. Суд назначен на середину января. "Все они не признали себя виновными в обвинениях в непристойных действиях, сговоре и принадлежности к тайному обществу - к более суровым обвинениям, которые, как они утверждают, предъявлены им из-за вмешательства некой иностранной державы, которую они прогневали", - пишет издание. "Они боятся, что у меня что-то есть", - сказала в интервью Вашукевич. "Теперь Вашукевич говорит, что отправила копии своих записей магнату Олегу Дерипаске, с которым, по ее словам, у нее был роман и частные разговоры которого она записала. Она надеется, что он выручит ее из тюрьмы", - говорится в статье. "Теперь я просто хочу дождаться ответа Олега, - сказала она. - Я просто хочу дружить". Напомнив о том, как Алексей Навальный в феврале выложил видеорасследование, во многом основанное на материалах, которые ранее выложила в интернет Вашукевич, газета пишет, что через две с лишним недели Вашукевич, Кириллов и еще восемь человек были арестованы в Таиланде в конференц-зале отеля, где Кириллов проводил семинар по искусству соблазнения. "Полиция сообщила нашей газете, что во время семинара в конференц-зале находился "иностранный разведчик" и что разведчик посылал сообщения ожидавшим полицейским, когда пришло время для рейда полиции в отношении этого сборища людей", - говорится в статье. "Когда Вашукевич везли в полицейском фургоне, она разместила в Instagram свое видеообращение, в котором сказала, что располагает информацией о российском вмешательстве в выборы. Вскоре после этого она сообщила нашей газете, что располагает аудиозаписями длительностью более 16 часов - аудиозаписями своих встреч с Дерипаской и его знакомыми, в том числе разговоров с тремя гостями, которые, по ее мнению, были американцами", - говорится в статье. Вскоре двое из 10 задержанных были депортированы в Россию. Но полиция предъявила Вашукевич и остальным другие, более суровые обвинения. "Когда мы начинаем говорить о выборах, мы садимся в тюрьму на полгода, - сказал Кириллов в недавнем интервью. - Если у нас ничего нет, зачем они нас задерживают? Даже если у нас ничего нет, они боятся, что у нас что-то есть". "Одним из главных свидетелей против обвиняемых будет американец Павло Юнко, который первоначально пытался способствовать их освобождению из-под стражи, но позднее передал полиции их электронные устройства и согласился сотрудничать, сообщила сторона обвинения", - пишет издание. Источник: The New York Times