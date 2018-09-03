Новая гвардия Путина

Региональные выборы, которые состоятся в России 9 сентября, пройдут в рамках систематического омоложения губернаторского корпуса, пишет журналист Der Spiegel Кристиан Эш. "Владимир Путин будто хочет компенсировать застой, парализовавший столичную политику", - отмечает он.

В столице остается неясным, кто придет на смену Путину, но в провинции заметно целое поколение преемников. Это молодые люди, которые годятся Путину в сыновья, и в СМИ их называют "молодыми технократами".

Слово "технократ" должно звучать положительно и подразумевать, что человек хорошо понимает, что к чему, и что дело для него важнее идеологии. "Но можно понять выражение иначе: политиков меняют на менеджеров. Молодые технократы представляют собой податливых функционеров, пехотинцев без собственной воли. Система создала их, чтобы обеспечить свое выживание в будущем без Путина", - считает Эш.

"Наше руководство почему-то вбило себе в голову, что всей Россией можно управлять как госпредприятием, с главным офисом в Москве и 85 фабриками в регионах", - говорит политический консультант Андрей Колядин. Путин раз за разом урезал власть губернаторов, и все же они оставались сильными местными политиками. "Но сегодня назначают больше не политических деятелей, а менеджеров, которые должны решать конкретные проблемы. И тех, кто с этим не справляется, тоже меняют", - сказал Колядин.

"В какой мере Кремль делает ставку на менеджмент вместо политики, показывает новая учебная программа по подготовке высокопоставленных чиновников к своим должностям", - пишет Эш. По мнению Колядина, новая программа обучения, "безусловно, лучше, чем ничего", "но политика - это на две трети политика общественная". К сожалению, по его словам, в Кремле считают иначе.

"Предыдущие губернаторы, возможно, были коррумпированными или старомодными, но у них было доверие граждан. У молодых технократов его нет", - говорится в статье. "На всеобщих выборах какой-нибудь Андрей Никитин никогда бы не победил своего предшественника", - считает Колядин.

"Долгие годы должности в России раздавались по единственному критерию - лояльности. Партнеры Путина по дзюдо, товарищи по КГБ, соседи по даче оказывались на высоких постах не потому, что президент был убежден в их способностях, а из-за их надежности", - пишет автор статьи.

"Сегодня преданности уже недостаточно, чтобы сохранить должность. Тому есть множество причин. Во-первых, власть Путина не оспаривается, он может и без того полагаться на лояльность. Во-вторых, системе нужна минимальная эффективность, поскольку она оказалась под давлением из-за санкций и падения цен на нефть. Где поток денег меньше, меньше может быть разбазарено. И, в-третьих, у Путина нет больше ни времени, ни желания заниматься всеми кадровыми вопросами. Он нужен в мировой политике", - полагает журналист.

Новую роль играют разведка, прокуратура и полиция: они компенсируют то, чего не хватает молодым технократам в плане политического авторитета, и делают региональные элиты сговорчивыми. В Нижнем Новгороде они убрали с дороги могущественного бывшего мэра, и тот находится под следствием.

"Путинский режим становится более репрессивным, и в то же время институционально он себя укрепил. В результате повысились и шансы системы пережить самого Путина", - пишет Эш.

Путин, по словам автора, делает ставку не на единственного наследника, а на целое поколение чиновников, выросших при нем и не знающих другой системы. "Они могут проявить себя в качестве губернаторов, чтобы затем взять на себя ответственность в столице. Смена поколений началась, а с ней и послепутинская эра. Общественность этого просто еще не заметила", - резюмирует журналист.