На этих курортах чаще всего происходят пищевые отравления

"В новом исследовании были изучены курорты, на которых в последние годы чаще всего происходили случаи пищевых отравлений среди туристов", - сообщает немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Компания Sick Holiday совместно с компанией YorkTest, специализирующейся на исследовании продуктов питания, изучила случаи пищевых отравлений туристов, зафиксированные в отелях популярных курортов с 2017 года. Список возглавила египетская Хургада на побережье Красного моря. Только там за последние годы было зарегистрировано 380 случаев пищевых отравлений среди туристов", - говорится в статье.

"На втором месте оказалась Пунта-Кана в Доминиканской республике. Там было зафиксировано 211 случаев. Еще одним курортом с высоким числом пищевых отравлений стало, согласно исследованию, побережье Ривьера-Майя на мексиканском полуострове Юкатан. В 2017 и 2018 годах там было зарегистрировано 182 пищевых отравления. За тот же период в турецкой Анталье произошло 108 пищевых отравлений, в мексиканском Канкуне - 95, 84 случая на острове Боавишта в Кабо-Верде и 83 случая в марокканском Марракеше", - передает издание.

"Количество отравлений, происходящих в определенных местах, вызывает сильное беспокойство. На протяжении двух лет мы получали жалобы на Хургаду чаще, чем каждые два дня, это большая цифра для такого маленького курорта", - подчеркнул представитель компании Sick Holiday Ричард Конрой в интервью изданию Dailymail.

Ежегодно от пищевых отравлений в мире умирает 420 тыс. человек, указывает издание. По данным немецкого Института тропической медицины, на курортах прежде всего стоит избегать или внимательное относиться к употреблению устриц и сырых морепродуктов, сырого мяса, фруктовых и овощных салатов, мороженого, блюд, подвергающихся длительному подогреву, водопроводной воды, непастеризованного молока, а также быстрозамороженных продуктов, так как процесс их заморозки зачастую нарушается, передает Frankfurter Rundschau.