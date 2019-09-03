Планы России по развитию сети 5G грозят провалиться

"Россия хочет стать одной из ведущих стран в развитии мобильной сети реального времени 5G. (...) Уже в 2020 году вся Москва должна стать городом 5G. Однако далекоидущие планы грозят провалиться - из-за вмешательства военных", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

Представители армии и спецслужб дали понять, что хотят заблокировать особенно важные для 5G частоты 3,4-3,8 ГГц, оставив их для передачи данных военного назначения. Операторам они предложили использовать частоты в диапазоне 4,4-4,99 ГГЦ. По сообщению одной из российских газет, правительство поддержало требование военных, передает журналист Матиас Брюггманн.

"В результате Россия значительно ухудшит свои позиции, - считает автор статьи. - Ведущие мировые производители сетевого оборудования Huawei, Ericsson и Nokia настроили свои устройства на обычный диапазон. Корректировка займет много времени и будет дорого стоить. Своевременная настройка необходимой техники может, таким образом, стать для России проблематичной".

"По словам представителей отрасли, переход на непривычные частоты или вовсе на изолированную российскую 5G-систему задержит создание современных сетей на 5-7 лет", - говорится в статье.

"Это не первый случай, когда российские военные масштабно вмешиваются в сферу мобильной связи. Ранее российская армия долгое время блокировала и использование нужных частот для сети 3G", - отмечает издание.

"Причина может заключаться в желании создать квазигосударственную монополию на развитие сети 5G. Еще полгода назад Госдумой был принят закон об автономном, независимом интернете".

"Кремль и спецслужбы решительно настроены контролировать не только инфраструктуру связи, но и работающие в ней компании, их собственников, производимый контент", - написала Александра Прокопенко из Московского Центра Карнеги. По ее мнению, все это мешает единственной активно растущей отрасли экономики страны: IT-сектору и электронной торговле".

При этом именно интернет-торговля сейчас переживает бум, указывает Брюггманн. По оценке экспертов, в 2024 году оборот электронной торговли составит 42,8 млрд долларов, а в лице "Яндекса" и Mail.ru у России есть как минимум два интернет-концерна, конкурентоспособных на мировом рынке.

Теперь Кремль хочет ввести ограничение в 20% для иностранного владения информационными ресурсами в России, в то время как Mail.ru уже договорился о сотрудничестве в онлайн-торговле с китайским гигантом Alibaba. "Стремление государства к тотальному контролю разрушает сложившуюся конкурентную среду", - считает Прокопенко. Борьба за 5G может быть здесь лишь одним аспектом", - пишет Handelsblatt.