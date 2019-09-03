Земля принадлежит насекомым

"На каждого человека приходится 200 млн насекомых - многие из них выполняют любопытные задачи", - пишет журналист немецкого издания Der Spiegel Йоханн Гролле.

"Насекомые составляют более половины всех видов животных, - отмечает издание. - "Нравится вам это или нет, но мы живем на планете насекомых", - говорит норвежская энтомолог Анне Свердруп-Тигесон".

"Какими бы маленькими ни были насекомые, они значительно влияют на круговорот веществ на планете Земля. Например, термиты - одни из немногих животных, которые благодаря особым кишечным микроорганизмам способны связывать азот воздуха. Таким образом они удобряют почву и одновременно перекапывают ее при строительстве своих разветвленных тоннелей. Это идет на пользу африканским саваннам, препятствуя распространению пустынь", - поясняет Гролле. Муравьи, в свою очередь, защищают климат, выяснили ученые. В лесу из пихт и берез на севере Швеции ученые лишили муравьев доступа к определенным участкам. За 13 лет наблюдений на них разрослась трава и сильно изменилась микрофауна почвы, что запустило процессы гниения. "Содержание углерода в почве сократилось на 15% - это много, так как хвойные леса Севера являются одними из главных хранилищ углерода на Земле. Без муравьев там выделялось бы огромное количество парникового газа, а глобальное потепление получило бы дополнительный импульс", - говорится в статье.

"Говорят, Чингисхан во время военных походов всегда возил с собой повозку с личинками, - продолжает издание. - Раненым войнам накладывали на раны белых мясистых опарышей, что якобы позволяло им быстрее восстановить свою боеспособность. Всего лишь жуткая монгольская история? Недавно врачи заново открыли способность личинок насекомых очищать раны: животные едят исключительно гной и отмершее мясо, но не трогают здоровую ткань. Кроме того они выделяют антимикробные вещества, препятствующие распространению инфекции".

Сверчки вида Teleogryllus, в свою очередь, благоприятны для душевного здоровья. "Исследование, проведенное в Южной Корее, показало, что у пожилых пациентов заметно повышалось настроение, когда им давали покормить сверчков. За такую заботу животные благодарили их приятным пением", - говорится в статье.

"Особенно необычный способ сделать насекомых помощниками человека придумали ученые из Северной Каролины. Они снабдили тараканов крошечными рюкзаками. С помощью встроенной в них электроники они управляли животными благодаря слабым электрическим импульсам. В будущем ученые хотят снарядить тараканов сенсорами или камерами, чтобы использовать их для изучения труднодоступных пространств. Возможно, такие робонасекомые даже смогут помогать в установлении контакта с находящимися под завалами людьми в случае катастроф".

"Насекомые кормят мир. Их едят многие млекопитающие и почти две трети всех птиц. (...) Однако экологическая роль насекомых намного более сложна, чем просто роль еды для остальных, - отмечает издание. - Так, долгое время ученые гадали, зачем южноамериканские трехпалые ленивцы регулярно спускаются на землю, чтобы сходить в туалет. Зачем ради этого они тратят свои силы и подвергают себя риску? Ответ нашелся в шерсти животных. Там обитает крошечная моль, которая откладывает яйца на земле. Ленивцам приходится заботиться о своих сожителях, потому что их экскременты и останки способствуют росту водорослей в шерсти. А водоросли, в свою очередь, дают ленивцам жизненно важные питательные вещества, дополняющие их скудный растительный рацион".

"4,6 тыс. лет назад в чай принцессы Лэй Цзу упала куколка тутового шелкопряда. Для Китая это стало историческим событием, ведь аристократка с удивлением заметила, что под влиянием тепла кокон развернулся в длинную, легкую нить - так появился шелк и вместе с ним основа процветающей по сей день миллиардной индустрии".

"Но на службе у нас находятся не только триллионы тутовых шелкопрядов и медоносных пчел. (...) Что, например, связывает Шекспира, Бетховена и Галилея? Все они писали чернилами, созданию которых были обязаны крошечной осе. Насекомые откладывают свои яйца на нижней стороне дубовых листов, в результате чего образуются чернильные орешки. Из содержащегося в них танина создаются чернила".

130 млн лет назад насекомые и растения "заключили пакт", который изменил мир: пчелы, мухи, бабочки и другие насекомые помогают растениям "заниматься сексом", опыляя их. "Так, хоботок ночных бабочек вида Xanthopan morganii достигает в длину 25 см, благодаря чему насекомое обладает эксклюзивными правами на нектар мадагаскарской орхидеи-звезды".

"Если бы насекомые исчезли, уже вскоре планету окутал бы запах помойной ямы. Лишь благодаря неутомимому дозору насекомых нас не окружают горы помета и трупов. Правда, замечаем мы этих тихих чистильщиков только когда их нет - например, в Австралии, где 230 лет назад европейские поселенцы завели крупный рогатый скот. Местные жуки, которые привыкли к экскрементам сумочных животных, пренебрегали "лепешками" приезжих коров, и вскоре целые районы оказались покрыты коркой из засохшего коровьего навоза. Лишь когда в 60-70-х годах ученые привезли сюда навозных жуков из Африки, Шри-Ланки и Европы, проблема навоза скота была решена", - пишет Der Spiegel.