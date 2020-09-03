Закулисный руководитель был могущественным

"Из Кремля или нет - выявление "Новичка" в организме главного оппонента Путина является еще одним признаком того, что ответственность несут высокопоставленные, могущественные россияне", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Вероятно, курс рубля лучше демонстрирует настроения в Москве, чем официальные заявления аппарата власти, - отмечает журналист Фридрих Шмидт. - Лидер российской оппозиции Алексей Навальный, находящийся в коме и с 22 августа проходящий лечение в берлинской клинике Charité, был отравлен "химическим боевым отравляющим веществом нервно-паралитического действия из группы "Новичка"; "несомненное доказательство" было получено в специальной лаборатории бундесвера, сообщило федеральное правительство в среду во второй половине дня. Таким образом, Берлин считает доказанной "атаку с применением химического боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия". Правительство ФРГ "самым решительным образом" осудило покушение, оно намерено проинформировать ЕС и НАТО, "провести совещание о подобающей совместной реакции" и привлечь Организацию по запрещению химического оружия".

"После заявления Берлина, за которым последовали слова федерального канцлера Ангелы Меркель о том, что "его хотели заставить замолчать", курс рубля упал по отношению к евро и доллару. Ведь выявление бундесвером "Новичка" является еще одним признаком того, что ответственность несут российские властные структуры, - указывает издание. - (...) Покушение выходит за рамки компетенции местных сил безопасности или региональных подразделений ФСБ. И уж тем более его не в силах были бы осуществить политические противники Навального в Сибири, которые, согласно ошибочным предположениям некоторых, якобы стоят за преступлением".

"(...) Насколько опасна советская разработка, было неоднократно доказано в предыдущие годы. В марте 2018 года Сергею Скрипалю и его дочери Юлии удалось выжить после покушения с применением боевого отравляющего вещества в английском Солсбери. Однако спустя несколько месяцев скончалась случайная жительница Англии, сожитель которой, очевидно, по неосторожности подобрал выброшенный флакон с ядом и принес его домой. В этом случае следы ведут к военной спецслужбе ГРУ, несмотря на то, что российский пропагандистский аппарат пытался представить обоих неоднократно запечатленных агентов как безобидных туристов. ГРУ также, вероятно, стоит и за отравлением "Новичком" в 2015 году болгарского бизнесмена, которому удалось выжить. В 1995 году "Новичком" был убит московский банкир: яд был нанесен на телефонную трубку, из-за чего умерла и секретарша, которая по тому же аппарату вызывала скорую помощь. Умер также патологоанатом", - говорится в статье.

При этом, пишет издание, по мнению Марка Галеотти, эксперта по российским криминальным структурам и службам безопасности, параллели между отравлением Навального и делом Скрипаля не обязательно указывают, что за атакой стоит Кремль: "К сожалению, определенным людям, чье благосостояние и власть обратно пропорциональны их совести, доступно почти все". "В качестве ответственных лиц, по его мнению, могут приниматься в расчет только самые богатые и могущественные россияне, так как ни один местный сотрудник ФСБ или мэр не имеет доступа к такому отравляющему веществу. В качестве ведомств, которые могут иметь соответствующий доступ, Галеотти называет службу внешней разведки СВР или ФСБ", - передает издание.

"В пользу того, что ответственность несут как минимум высокопоставленные лица, говорит и то, что Кремль не позволяет вести расследование, так как не видит "повода" для этого, о чем сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на прошлой неделе".

В прошлый четверг Генеральная прокуратура России запросила у министерства юстиции ФРГ сведения о результатах обследования Навального немецкой стороной. "Запрос касался следов наркотических веществ, яда, тяжелых металлов и ингибиторов холинэстеразы. Также Москва хочет получить информацию о применяемых берлинскими врачами медикаментах и хронических и генетических заболеваниях политика, которые могли привести к его тяжелому состоянию. Такими заявлениями одновременно строится множество версий произошедшего с Навальным, с помощью которых российский аппарат власти и СМИ хотят возложить вину за случившееся то на самого Навального (злоупотребление алкоголем или лекарствами), то на других противников Путина, то на Запад и Германию. Ведь российская доследственная проверка и лабораторные исследования не выявили признаков отравления, сообщалось в среду. Что должно означать, что данным Берлина там не верят", - пишет Frankfurter Allgemeine.